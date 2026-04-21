तय हो गई विध्वंस की तारीख? ट्रंप बोले- नहीं बढ़ेगा सीज़फायर, बहुत बम फटेंगे, ईरान का दावा- ऐसे हालात में शांति वार्ता मुश्किल

ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को दूसरे चरण की वार्ता होनी है. इस वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता है तो बहुत बम फूटेंगे.

ईरान और अमेरिका के सीज़फायर की डेडलाइन करीब है. दोनों देश किसी शांति समझौते पर पहुंच नहीं पाए हैं. ईरान का कहना है कि अमेरिका की तरफ से जारी एग्रेशन के बीच शांति वार्ता मुश्किल है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता है तो वो सीज़फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने 'बहुत सारे बम फटने' की धमकी भी दी है.

ईरान और अमेरिका के बीच 7 अप्रैल की रात (भारतीय समय में 8 अप्रैल की अलसुबह) सीज़फायर का ऐलान हुआ था. यह सीज़फायर 22 अप्रैल की रात (भारतीय समय में 23 अप्रैल की सुबह) खत्म हो जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम के खत्म होने से पहले अगर ईरान और US के बीच डील नहीं होती है तो सीज़फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. माने 23 अप्रैल की सुबह एक बड़े विध्वंस के साथ हो सकती है.

पाकिस्तान में होगी दूसरे चरण की वार्ता

ईरान और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को दूसरे चरण की वार्ता होनी है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अमेरिकी अधिकारी 21 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, '7 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम 22 अप्रैल की शाम को समाप्त हो जाएगा. मैं जल्दबाजी में बुरा सौदा नहीं करने वाला. हमारे पास बहुत समय है.' ट्रंप ने ये ऐलान भी कियाकि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हो जाती तब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने PBS न्यूज़ से बातचीत में कहा, 'अगर बिना डील के सीज़फायर खत्म हो जाता है तो बहुत सारे बम फटेंगे.'

अमेरिकी एक्शन के बीच शांति वार्ता मुश्किलः ईरान

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है. अराघची ने अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता जारी रखना मुश्किल है. ईरान ने अमेरिका की तरफ से की जाने वाली अत्यधिक मांगों को शांति वार्ता के लिए बाधा बताया है. अराघची ने कहा कि अमेरिका के व्यवहार के आधार पर ईरान यह तय करेगा कि उन्हें बातचीत जारी रखनी है या नहीं.

अराघची ने कहा कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. दूसरी तरफ ईरान के वार्ता में शामिल नहीं होने को लेकर ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं. हमने वहां मौजूद होने पर सहमति जताई थी. हम देखेंगे कि वो आते हैं या नहीं. वो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं.'



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