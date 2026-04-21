FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

Homeदुनिया

दुनिया

तय हो गई विध्वंस की तारीख? ट्रंप बोले- नहीं बढ़ेगा सीज़फायर, बहुत बम फटेंगे, ईरान का दावा- ऐसे हालात में शांति वार्ता मुश्किल

ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को दूसरे चरण की वार्ता होनी है. इस वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता है तो बहुत बम फूटेंगे.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Apr 21, 2026, 09:49 AM IST

तय हो गई विध्वंस की तारीख? ट्रंप बोले- नहीं बढ़ेगा सीज़फायर, बहुत बम फटेंगे, ईरान का दावा- ऐसे हालात में शांति वार्ता मुश्किल

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती है तो वो सीज़फायर नहीं बढ़ाएंगे. फोटो- AI जनरेटेड

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान और अमेरिका के सीज़फायर की डेडलाइन करीब है. दोनों देश किसी शांति समझौते पर पहुंच नहीं पाए हैं. ईरान का कहना है कि अमेरिका की तरफ से जारी एग्रेशन के बीच शांति वार्ता मुश्किल है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता है तो वो सीज़फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने 'बहुत सारे बम फटने' की धमकी भी दी है.

ईरान और अमेरिका के बीच 7 अप्रैल की रात (भारतीय समय में 8 अप्रैल की अलसुबह) सीज़फायर का ऐलान हुआ था. यह सीज़फायर 22 अप्रैल की रात (भारतीय समय में 23 अप्रैल की सुबह) खत्म हो जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम के खत्म होने से पहले अगर ईरान और US के बीच डील नहीं होती है तो सीज़फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. माने 23 अप्रैल की सुबह एक बड़े विध्वंस के साथ हो सकती है.

पाकिस्तान में होगी दूसरे चरण की वार्ता

ईरान और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को दूसरे चरण की वार्ता होनी है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अमेरिकी अधिकारी 21 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, '7 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम 22 अप्रैल की शाम को समाप्त हो जाएगा. मैं जल्दबाजी में बुरा सौदा नहीं करने वाला. हमारे पास बहुत समय है.' ट्रंप ने ये ऐलान भी कियाकि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हो जाती तब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने PBS न्यूज़ से बातचीत में कहा, 'अगर बिना डील के सीज़फायर खत्म हो जाता है तो बहुत सारे बम फटेंगे.'

अमेरिकी एक्शन के बीच शांति वार्ता मुश्किलः ईरान

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है. अराघची ने अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता जारी रखना मुश्किल है. ईरान ने अमेरिका की तरफ से की जाने वाली अत्यधिक मांगों को शांति वार्ता के लिए बाधा बताया है. अराघची ने कहा कि अमेरिका के व्यवहार के आधार पर ईरान यह तय करेगा कि उन्हें बातचीत जारी रखनी है या नहीं. 

अराघची ने कहा कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. दूसरी तरफ ईरान के वार्ता में शामिल नहीं होने को लेकर ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं. हमने वहां मौजूद होने पर सहमति जताई थी. हम देखेंगे कि वो आते हैं या नहीं. वो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं.'
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है
Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement