क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप लौटे व्हाइट हाउस, नेतन्याहू पहुंचे रहे इजरायल, IRGC हाई-अलर्ट पर

बढ़ते तनाव के कारण, लेबनान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, इराक, इजरायल, ओमान, सऊदी अरब और तुर्की में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किए हैं.

US-Iran War: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू होने के हालात बनते दिख रहे हैं. ईरान की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी आईआरआईबी के मुताब‍िक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अमेर‍िकी दूतावासों ने नागर‍िकों की सुरक्षा के ल‍िए अलर्ट जारी क‍िए है. ईरान ने संभावित खतरे के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अचानक 'कैंप डेविड' के दौरे से व्हाइट हाउस लौट आए हैं. नेतन्याहू ने भी अपनी अमेरिका यात्रा सीमित कर दी है और इजरायल लौट रहे हैं.

अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया

आईआरआईबी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्ट में बताया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण, लेबनान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, इराक, इजरायल, ओमान, सऊदी अरब और तुर्की में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने वहां रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा से जुड़े जरूरी अलर्ट जारी किए हैं.

ईरान भी पूरी तरह तैयार

आईआरजीसी के एक सैन्य अधिकारी व लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी के अनुसार, ईरान ने संभावित खतरे के मद्देनजर अधिकतम अलर्ट जारी कर दिया है. ईरान ने पिछले एक घंटे में आईआरजीसी, सेना और सुरक्षाबलों के लिए अपना सबसे ऊंचा अलर्ट लेवल 'कोड 100' जारी किया है. जोल्फागारी ने ही ये जानकारी भी दी कि ट्रंप अचानक व्हाइट हाउस लौट गए हैं और नेतन्याहू इजरायल लौट रहे हैं.

सुरक्षा हालात पेचीदा बने हुए हैं

इराक में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सुरक्षा हालात पेचीदा बने हुए हैं और कभी भी स्थिति अचानक बिगड़ सकती है. इसमें कहा गया है कि जो अमेरिकी अभी मिडिल ईस्ट में हैं, उन्हें ज्‍यादा सतर्क रहना चाहिए और फ्लाइट रद्द होने, एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावट आने जैसी संभावनाओं का ध्यान रखना चाहिए.

अमेरिकी नागरिकों पर हूती हमलों का भी डर

अमेरिकी दूतावास ने कहा क‍ि ईरान समर्थित हूती समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया है, जिनमें नागरिक हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। यह सैन्य संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ सकता है. इस क्षेत्र में आने या यहां से बाहर जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डों और एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी जानकारी पर लगातार नजर रखनी चाहिए. ईरान और उसका समर्थन करने वाले समूह विदेशों में अमेरिका से जुड़े दूसरे हितों या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों से जुड़ी जगहों को भी निशाना बना सकते हैं.

(IANS इनपुट के साथ)

