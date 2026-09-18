क्या मक्का पर हमले को लेकर झूठ बोल रहा सऊदी अरब? ईरान आया हूती समूह के साथ, जानिए क्या कहा

यमन के हूती समूह द्वारा इस्लाम के पवित्र शहर मक्का पर हमला करने की कोशिश की खबरों ने मुस्लिम देशों को गुस्से से भर दिया है. हालांकि हूती समूह ने इन आरोपों को 'मनगढ़ंत और गलत' बताया है.

यमन के हूती समूह के साथ जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब ने बीते दिनों इस्लाम के पवित्र शहर मक्का में हवाई हमले की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया था. हालांकि कुछ ही मिनटों में अलर्ट हटा लिया गया, लेकिन इसने पूरी मुस्लिम दुनिया में नाराजगी फैल गई. सऊदी अरब ने बताया कि ये घटना 15 सितंबर को हुई थी. सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने बताया था कि रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने उस खतरनाक ड्रोन को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक दिया. सऊदी अरब का आरोप है कि इस ड्रोन को हुतियों की ओर से मक्का की तरफ लॉन्च किया गया था. अब इस मामले पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है.

मक्का में हवाई हमले की कोशिश पर ईरान ने क्या कहा?

ईरान ने इस्लामिक पवित्र स्थलों के खिलाफ किसी भी संभावित हमले की कड़ी निंदा की है. ईरान ने मक्का शहर को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को लेकर बिना पुष्टि किए दावों को लेकर चेतावनी भी दी है. ईरान का कहना है कि ऐसे दावों का इस्तेमाल क्षेत्रीय झगड़े भड़काने या मुस्लिम देशों में फूट डालने के लिए भी किया जा सकता है.

X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस्लामिक पवित्र स्थलों, खासकर मक्का अल-मुकर्रमा, मदीना अल-मुनव्वरा और अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ कोई भी हमला निंदनीय है. सऊदी अरब पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए, बघाई ने ये भी कहा कि मक्का को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को रोकने के सिर्फ दावों के आधार पर किसी खास पक्ष, यानी हूतियों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में 'फॉल्स फ्लैग' ऑपरेशन के कई मामले देखे गए हैं. खासकर हाल के महीनों में. इनका मकसद अमेरिका द्वारा क्षेत्र में किए गए अपराधों से जनता का ध्यान हटाना और इस्लामिक देशों के बीच फूट डालना रहा है.

बघाई ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बात पर जोर देता है कि इस्लामिक पवित्र स्थलों और उनकी सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए और न ही इसका इस्तेमाल झगड़े भड़काने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के लिए किया जाए. बघाई ने ये भी कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पवित्र स्थलों से जुड़े आरोपों का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए.

अरब क्षेत्र में बढ़ा तनाव

पिछले एक हफ्ते से अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. सऊदी अरब यमन में फिर से मजबूत हो रहे अंसार अल्लाह (हूती समूह) से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई अहम ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है. ईरान समर्थित इस मिलिशिया गुट पर काबू पाना सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने सीधी कार्रवाई करने से मना कर दिया है. सऊदी अरब के एक और रक्षा साझेदार पाकिस्तान ने भी कदम खींच लिए हैं.

यमन के हूती समूह ने सऊदी अरब के पश्चिमी शहर यानबू में स्थित सऊदी अरामको की सुविधाओं पर 'दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन' दागे हैं. न्होंने खमीस मुशैत के एक एयर बेस पर भी कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है.