ऑस्ट्रेलिया के बीच पर गिरा चंद्रयान-3 का मलबा? तस्वीरें देख हर कोई हैरान

डीएनए हिंदी: भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया था. पिछले पांच दिनों से यह मिशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस बीच ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया में एक अंजान चीज जमीन पर गिरी मिली है जिसे चंद्रयान-3 का टुकड़ा कहा जा रहा है. इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर चंद्रयान-3 के उड़ान से पहले की और इस मलबे की तस्वीरों को एकसाथ रखकर दावा किया जा रहा है कि गिरा हुआ मलबा चंद्रयान-3 का ही है. हालांकि, अभी तक इसरो ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.

सबसे पहले यह तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने ही शेयर की है. उसके मुताबिक, यह टुकड़ा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जुरिएन खाड़ी के पास समुद्र के किनारे गिरा है. स्पेस एजेंसी ने कहा है, 'यह किसी विदेशी स्पेस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है. हम दूसरे देशों की एजेंसियों के संपर्क में हैं, जिससे कि वे इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकें. इसके स्रोत के बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए लोग इससे दूर रहें और इसे हटाने की कोशिश न करें.'

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.