वाराणसी: काशी तमिल संगमम का उद्घाटन समारोह, CM के कार्यक्रम के दौरान शराबी ने सुरक्षा घेरा में घुसने की कोशिश की, पुलिस, ATS ने पकड़कर भगाया

दुनिया

इमरान खान जिंदा हैं ? अदियाला जेल में मुलाकात के बाद क्या बोलीं बहन उज्मा, सामने आई अहम जानकारी

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन उजमा खान अदियाला जेल में मुलाकात के बाद बाहर आ गई हैं. जिसके बाद उनके बयान ने खलबली मचा दी है.

राजा राम

Updated : Dec 02, 2025, 07:14 PM IST

इमरान खान जिंदा हैं ? अदियाला जेल में मुलाकात के बाद क्या बोलीं बहन उज्मा, सामने आई अहम जानकारी

इमरान खान

Imran Khan: अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बीते कुछ दिनों से कई तरह की अटकलें चल रही थीं. उनकी सेहत, सुरक्षा और जेल की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही थीं. इसी बीच मंगलवार को उनकी बहन उज्मा खातून ने रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की. करीब 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद उज्मा बाहर आईं और इमरान खान की मौजूदा हालत को लेकर अहम जानकारी दी. इससे कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर कुछ हद तक विराम लगा है. 

उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है

उज्मा ने बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से ठीक हैं, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है. उनके मुताबिक, इमरान को दिनभर एक कमरे में बंद रखा जाता है और किसी से मिलने-जुलने की इजाजत नहीं दी जा रही. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई के साथ मानसिक यातना की जा रही है, जिससे वह काफ़ी गुस्से में थे. उज्मा ने यह भी कहा कि इमरान को जिस हालात में रखा जा रहा है, उसके लिए वह सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार मानती हैं. 

दो हफ्तों के लिए धारा 144 लागू

जेल के बाहर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली. कई जगह पुलिस और PTI कार्यकर्ताओं के बीच बहस और हल्की झड़प की स्थिति बनी. समर्थक लगातार इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दो हफ्तों के लिए धारा 144 लागू कर दी है. 

इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर

इमरान की बहनों ने पिछले हफ्ते इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. उनका आरोप है कि जेल प्रशासन कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा और मुलाकात की अनुमति के बावजूद बाधाएं खड़ी की जा रही हैं. इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस केस में उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. विपक्ष का कहना है कि इमरान राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, जबकि सरकार इन आरोपों को सही ठहराती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

