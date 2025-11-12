FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, कहा- धमाके के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

Homeदुनिया

दुनिया

क्या H1B वीजा की फीस कम करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? बोले- 'अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत'

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका को कुछ खास उद्योगों के लिए विदेशी प्रतिभा की जरूरत है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

Latest News

IANS

Updated : Nov 12, 2025, 02:42 PM IST

क्या H1B वीजा की फीस कम करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? बोले- 'अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत'

Donald Trump

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा को काफी अहम मानते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वह इस वीजा को लेकर भारतीयों को खुश करने वाले फैसले लें. हाल ही में उन्होंने एच-1बी वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका को कुछ खास उद्योगों के लिए विदेशी प्रतिभा की जरूरत है. फॉक्स न्यूज की एंकर लौरा इंग्राहम से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार एच-1बी वीजा को कम प्राथमिकता देने जा रही है तो ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको टैलेंट लाना ही होगा.

जब इंग्राहम ने कहा कि हमारे पास तो पहले से बहुत टैलेंट है तो ट्रंप ने दो टूक कहा- नहीं, आपके पास नहीं है. ट्रंप ने आगे समझाते हुए कहा, 'कुछ खास तरह की प्रतिभाएं यहां नहीं हैं. आप बेरोजगारों की कतार में खड़े किसी व्यक्ति को उठाकर नहीं कह सकते कि चलो, अब तुम मिसाइल फैक्ट्री में काम करो. लोगों को ये समझना होगा कि हर काम के लिए खास स्किल चाहिए.'

सितंबर में बढ़ाई गई थी एच-1बी वीजा की एप्लीकेशन फीस

हालांकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने सितंबर में एच-1बी वीजा पर सख्ती की घोषणा की थी जिसमें आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया गया था. इसी के तहत अमेरिकी श्रम विभाग ने 175 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू की हैं ताकि एच-1बी प्रोग्राम के दुरुपयोग की संभावनाओं को परखा जा सके. यह पहल 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' के नाम से चल रही है, जो उन कंपनियों को निशाने पर ले रही है जो इस वीजा सिस्टम का गलत फायदा उठाती हैं.

डीओएल सचिव लोरी शावेज-डीरीमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, 'हम एच-1बी के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं.' इसी बीच फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस ने राज्य के विश्वविद्यालयों में एच-1बी वीजा पर लगे कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है/ उन्होंने कहा, 'हम विदेशी कर्मचारियों को क्यों ला रहे हैं, जब हमारे अपने लोग ये काम कर सकते हैं? यह सस्ता श्रम का तरीका है.'

2024 में सबसे ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिला था एच-1बी वीजा

वहीं व्हाइट हाउस ने दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता अमेरिकी कामगारों को पहले अवसर देना है. हालांकि इस नीति के खिलाफ कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनमें से एक मुकदमा यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दायर किया है. इसके अलावा 31 अक्टूबर को पांच अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर 19 सितंबर के उनके आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की. सांसदों ने कहा कि यह नीति भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकती है. गौरतलब है कि 2024 में जारी कुल एच-1बी वीजाओं में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय मूल के पेशेवरों को मिले हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE