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दुनिया

ईरान की हिट लिस्ट में हैं डोनाल्ड ट्रंप? इजरायल की नई खुफिया चेतावनी के पीछे क्या है असली कहानी

अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान की साजिश को लेकर खुफिया इनपुट देकर इजरायल ने दुनिया को चौंका दिया है. इजरायल की यह खुफिया जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 10, 2026, 11:55 AM IST

ईरान की हिट लिस्ट में हैं डोनाल्ड ट्रंप? इजरायल की नई खुफिया चेतावनी के पीछे क्या है असली कहानी

अमेरिकी राष्ट्रपति की जान खतरे में है? (Image: AI)

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  • इजरायल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरानी साजिश का किया दावा
  • ट्रंप को निशाना बनाने के लिए खास प्लानिंग का किया गया जिक्र
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने खिलाफ हो रही साजिश पर किया था इशारा
  • क्या अमेरिका-ईरान के रिश्ते को और कमजोर करना चाहता है इजरायल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक परेशान करने वाली रिपोर्ट आई है. अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने की साजिश रची है. हालांकि, अब तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश की पुष्टि नहीं की है और ईरान की तरफ से भी इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

इजरायल ने ईरान को लेकर भरे अमेरिका के कान?

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने इस हफ्ते ही अमेरिकी अधिकारियों को यह खुफिया जानकारी दी है. CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायल की चेतावनी में ट्रंप के खिलाफ एक खास प्लानिंग का जिक्र किया गया था. हालांकि यह प्लानिंग क्या थी और इसे किस समय और किस तरीके से अंजाम दिया जाना था, इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है. अमेरिका की खुफिया एजेंसियां पहले से ही ट्रंप के खिलाफ लगातार मिल रही धमकियों पर नजर रखे हुई थीं, लेकिन इजरायल की नई सूचना ने अधिकारियों के होश फाख्ता कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें- ईरान को चीन-रूस से जोड़ने वाले रेल नेटवर्क को अमेरिका ने निशाना बनाया, क्यों भीषण युद्ध भड़का सकता है ये हमला?

इजरायल की यह खुफिया जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. दोनों देश अगस्त के बीच में परमाणु समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं और दोनों ही देशों में रिश्ते सुधारने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं. अब इस खुफिया जानकारी ने आग में घी डालने का काम किया है. कुछ अधिकारियों का दबी जबान में कहना है कि इजरायल इस तरह की जानकारी के जरिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के रुख को और सख्त बनाने की कोशिश कर सकता है. दोनों देशों में संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारियां भी जारी हैं.

जब ट्रंप ने कहा था ईरान उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानता है...

व्हाइट हाउस ने ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रचने का दावा करने वाले इन रिपोर्टों पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया है. इसके बजाय उसने ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया जो उन्होंने तुर्किये की राजधानी अंकारा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था. ट्रंप ने कहा था- 'मुझे लगता है कि ईरान मुझे निशाना बनाना चाहता है और मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है.' उन्होंने यह भी कहा था कि अब तक वह सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य को लेकर कोई निश्चितता नहीं जताई जा सकती.

बाद में ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि उन्हें हाल ही में एक नई लिस्ट के बारे में जानकारी मिली है जिसमें उन्हें ईरान का निशाना बताया गया है. हालांकि, यह अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ट्रंप का यह बयान इसी इजरायली खुफिया जानकारी से जुड़ा था या वह किसी दूसरे इनपुट की बात कर रहे थे.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर लोगों के दिल में गुस्सा देखने को मिला था और भीड़ ने 'Kill Trump' के पोस्टर लहराए थे.

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