Ayatollah Ali Khamenei: ईरान (Iran) के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने (Ayatollah Ali Khamenei) हाल ही में महिलाओं को लेकर एक बयान दिया है. जिसकी चर्चा ईरान समेत पूरी दुनिया में हो रही है. खामेनेई ने ट्वीट करते हुए महिलाओं को 'नाजुक फूल' से तुलना की और कहा कि उन्हें घर में फूल की तरह सम्मान और देखभाल मिलनी चाहिए. उनके इस बयान को एक ओर बार ईरान में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है.

‘नाजुक फूल’ से तुलना और घर में भूमिका

खामेनेई ने लिखा,'महिला एक नाजुक फूल की तरह है, घर कि नौकरानी नहीं. घर में उनके साथ फूल की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी ताजगी और मीठी खुशबू का फायदा उठाया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि परिवार में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं. पुरुष परिवार के खर्चों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि महिला बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक का महत्व दूसरे से अधिक है, बल्कि यह अलग-अलग गुणों की बात है.

हिजाब कानून पर उठे सवाल

इस बयान के ठीक बाद, ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर फिर से विवाद पैदा हो गया. पिछले हफ्ते ही ईरान ने नए सख्त हिजाब कानून को लागू करने का ऐलान किया था. हालांकि, इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए और अब 16 दिसंबर को ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस विवादास्पद हिजाब कानून पर रोक लगा दी है.

"A #woman is a delicate flower and not a housemaid." A woman should be treated like a flower in the home. A flower needs to be cared for. Its freshness & sweet scent should be benefited from and used to perfume the air.