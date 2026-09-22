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दुनिया

बर्बाद हो जाएगा ईरान! ट्रंप ने युद्ध में चली ये बड़ी चाल... जानें अब क्या करने वाला है अमेरिका

America Iran War: ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए अमेरिया ईरान पर एक नए प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है. अमेरिका ईरानी एयरलाइंस पर बैन लगाने की तैयारी में है. US ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह से ईरानी एयरलाइंस को इंटरनेशनल ऑपरेशन्स से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 22, 2026, 10:19 AM IST

बर्बाद हो जाएगा ईरान! ट्रंप ने युद्ध में चली ये बड़ी चाल... जानें अब क्या करने वाला है अमेरिका

अमेरिका ईरानी एयरलाइंस पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है (इमेज क्रेडिट - X)
 

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  • अमेरिका, ईरान पर एक और बड़ा बैन लगाने की तैयारी में है 
  • इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा सकती है
  • अमेरिका ईरानी एयरलाइंस पर बैन लगाने की तैयारी में है 
  • आइए जानते हैं कि युद्ध में ट्रंप का नया प्लान क्या है?

America Iran War: ईरान युद्ध में ट्रंप ने बड़ी चाल चल दी है. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह से ईरानी एयरलाइंस को इंटरनेशनल ऑपरेशन्स से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है. वहीं वॉशिंगटन ने विदेशी कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वह इस्लामिक रिपब्लिक की एयरलाइंस को सर्विस देना जारी रखती हैं, तो उन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे. आइए जानते हैं कि युद्ध में अमेरिका का ये नया हथियार कितना कारगर साबित होगा. 

बेसेंट ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस बंद कर दी जाएंगी. बेसेंट की धमकी सिर्फ एयरलाइंस तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एयरपोर्ट, टिकटिंग कंपनियां, फ्यूल सप्लायर्स और दूसरे सपोर्ट बिजनेस भी शामिल थे, जो एयरलाइंस को विदेशों में ऑपरेट करने में मदद करते हैं.

कल थे थम जाएंगे ईरानी एयरलाइंस के पहिए

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि विदेशी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कि अगर कोई ईरानी एयरलाइंस लैंड करती हैं, तो उन्हें फ्यूल नहीं दे सकते, लैंडिंग सर्विस नहीं दे सकते और न ही उन्हें टिकट बेच सकते हैं. अगर किसी भी कंपनी ने ऐसा किया तो उसे डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि 23 सितंबर तक एयरलाइंस को पूरी तरह से रोका जा सकता है.

... तो पूरी तरह से टूट जाएगा ईरान 

यह धमकी तेहरान के खिलाफ वॉशिंगटन की आर्थिक प्रतिबंध के तहत है, जो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और हथियार है. यह ईरान के एविएशन सेक्टर पर पहले लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद नया बैन है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए बैन से ईरान का अन्य देशों के साथ संपर्क टूट जाएगा और दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापार भी खत्म हो जाएगा. इससे ईरान अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है.  

वहीं बेसेंट ने संकेत दिया कि अमेरिका की रणनीति ईरानी विमानों को सिर्फ अमेरिकी क्षेत्र से दूर रखने की नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में उन्हें जरूरी एविएशन सेवाएं मिलने को मुश्किल बनाने की है.

ईरानी जहाजों को नहीं उड़ने देंगे ये देश

ईरान ने बेसेंट के इस नए आर्थिक हमले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि कई देशों ने घोषणा की है कि वह प्रतिबंध वाली ईरानी एयरलाइंस के ऑपरेशन पर रोक लगाने को तैयार हैं. न्यूज एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी की घोषणा के बाद बगदाद ईरानी एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा देगा.

जॉर्जिया ने भी ईरानी एयरलाइंस को अपने क्षेत्र में आने से रोक दिया, जबकि ईरानी एयरलाइन 'महान' ने कहा कि उसने तुर्की सरकार के अनुरोध पर तुर्की के लिए अपनी सेवाएं रोक दी हैं. ईरान का एविएशन सेक्टर लंबे समय से प्रतिबंधों से जूझ रहा है, जिससे विमान, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सेवाएं हासिल करने की उसकी क्षमता सीमित हो गई है.

7 महीनों से चल रहा युद्ध 

अमेरिका और ईरान के बीच इस साल फरवरी के लास्ट सप्ताह से युद्ध चल रहा है. उस समय अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान  सर्वोच्च नेता और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे.

इसके जवाब में तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया, जो ऊर्जा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है. इससे मध्य पूर्व में संघर्ष फैलने के साथ ही वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गईं . 

ये भी पढ़ें - Explainer: भारत UNSC का स्थायी सदस्य बना तो ये होंगे बड़े फायदे... समर्थन में 4 देश

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