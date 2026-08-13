ईरान तब-तक युद्ध लड़ेगा जब-तक...अमेरिका और ट्रंप को IRGC ने दी धमकी, कब तक चलेगी जंग?

ईरान ने अमेरिका के साथ जारी युद्ध को जानबूझकर लंबे समय तक खींचने के संकेत दिए हैं. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सलाहकार मोहम्मद रजा नागदी ने कहा है कि इससे अमेरिका की भविष्य की सरकारों को भी सबक मिलेगा.

युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचना चाहता है ईरान

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक लड़ाई जारी रखने की योजना

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान ने नियंत्रण का दावा दोहराया

Iran-US war: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग लंबी खिंच सकती है. ईरान ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ युद्ध को जानबूझकर तब तक लंबा खींच सकता है जब तक डोनाल्ड ट्रंप पद नहीं छोड़ देते. ईरान ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिका को इस जंग की कीमत चुकाए बिना नहीं जाने दिया जाएगा. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सलाहकार मोहम्मद रजा नागदी ने कहा है कि युद्ध को लंबा खींचने से भविष्य की अमेरिकी सरकारों को भी सबक मिलेगा.

क्या है ईरान की योजना?

मोहम्मद रजा नागदी ने अमेरिकी समाचार शो PBS न्यूजऑवर से एक बातचीत में कहा कि हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी जिससे दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत कभी न करे और हम सुरक्षित रह सकें. उन्होंने कहा कि भविष्य की अमेरिकी सरकारों को ये पता होना चाहिए कि ईरान के खिलाफ दुश्मनी की एक कीमत चुकानी पड़ती है.

ईरान ने ट्रंप का दावा खारिज किया

इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को फिर से खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है. ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जातीं, तब तक इसे नहीं खोला जाएगा. ईरान ने फिर दोहराया है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी जहाज होर्मुज से नहीं गुजर सकता.

ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्‍बास अराघची ने होर्मुज को लेकर किए गए अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर तंज भी कसा है. अराघची ने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से खुफिया जानकारी से जुड़ी गलतियों के कारण गलत आकलन करता रहा है. इसका एक उदाहरण ईरान के खिलाफ युद्ध है. अब होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर उससे भी बड़ी गलत गणना की जा रही है. अब्‍बास अराघची ने कहा कि फर्जी खबरों से भी ज्यादा खतरनाक चीज फर्जी खुफिया जानकारी होती है इसलिए सावधान रहें.

फ्रांस पर भी भड़के अब्‍बास अराघची

ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्‍बास अराघची ने मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून पर फ्रांस के भाषण की तीखी आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा कि फ्रांस जैसे देशों को दुनिया को 'मानवाधिकारों' और अंतरराष्ट्रीय कानून पर भाषण देना बंद कर देना चाहिए. उनका दोहरापन साफ दिखता है और शर्मनाक है. गाजा में इजराइल के नरसंहार और ईरान के खिलाफ उसकी आक्रामक कार्रवाई का समर्थन करके आपने जो भी नैतिक ऊंचाई होने का दावा किया था, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है.