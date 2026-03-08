FacebookTwitterYoutubeInstagram
UAE ने पहली बार ईरान पर हमला किया, अपनी रक्षा करने पर जोर देते हैं- UAE | अभिषेक शर्मा 52 रन बनाकर आउट हुए, भारत का पहला विकेट, अभिषेक शर्मा आउट

दुनिया

दुनिया

US-Iran War: 'खामेनेई के खून का बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे...', ईरान के सिक्योरिटी चीफ की ट्रंप को धमकी

US-Israel Iran War Latest Updates: ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने धमकी देते हुए कहा कि हम अपने नेता और लोगों के खून का बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे. ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 08, 2026, 05:17 PM IST

Ali Larijani threatens Donald Trump

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध अब खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने इजरायल के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइस हमला किया है. वहीं, हाइफा बे की BAZAN Group रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है. ये रिफाइनरी इजरायल की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं. वहीं, ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है कि वह अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेकर मानेगा.

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा, 'तेहरान हमारे नेता और लोगों के खून बदला लेकर मानेगा. ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. हम इस बार उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला हैं. जब तक हम बदला नहीं ले लेते, कोई भी चेन से नहीं बैठेगा.'

लारीजानी ने कहा, 'सुप्रीम लीडर का बदला लिए बगैर उनके दिलों के घाव नहीं भरेंगे. अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ईरानियों पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है.' वहीं, खाड़ी देशों पर हमले को लेकर साफ कहा कि अगर उन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन से ईरान पर हमला करने की इजाजत दी तो वह उनको मुहंतोड़ जवाब देगा.

बता दें कि ईरान ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को खाड़ी देशों पर हमला करने के लिए माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि अगर कतर, UAE, सऊदी अरब, बहरीन समेत अन्य देश अमेरिका को अपनी सैन्य बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा, तो तेहारन उनपर हमला नहीं करेगा. 

ट्रंप ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ईरान के सिक्योरिटी चीफ की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते अली लारीजानी कौन हैं. ट्रंप ने CBS न्यूज से कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, वह कौन हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता." ट्रंप ने कहा कि लारीजानी पहले ही हार चुके हैं. यूएस मिलिट्री अपना ऑपरेशन लगातार जारी रखेगी. ईरान को बिना शर्त सरेंडर स्वीकार करना ही होगा.

