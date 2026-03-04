VIDEO: ईरान के युद्धपोत IRIS Dena पर अमेरिका का हमला, हिंद महासागर में डुबोया, 87 नौसैनिकों की मौत

Us- Iran War: अमेरिका ने इस हमले का वीडियो जारी किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी वॉरशिप IRIS Dena से एक टॉरपीडो टकराती है और वह चकनाचूर हो जाता है.

हिंद महासागर में बुधवार को अमेरिका ने ईरान के नेवी वॉरशिप IRIS Dena पर हमला कर डुबो दिया. US रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला कर ईरान के युद्धपोत को डुबो दिया. जिसमें 87 नौसैनिकों की मौत हो गई. जबकि 32 से ज्यादा लोगों को श्रीलंका की सेना ने बचा लिया.

अमेरिका ने इस हमले का वीडियो जारी किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी वॉरशिप IRIS Dena से एक टॉरपीडो टकराता है और एक दम ऊंची पानी की लहर उठती है. थोड़ी देर बाद पूरा जहाज समुद्र में समां जाता है..

पीट हेगसेथ ने कहा कि यह हमला पुष्टि करता है कि अमेरिका दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकता है. उन्होंने कहा कि ईरान का यह जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्र में खुद को सुरक्षित मान रहा था, लेकिन US टॉरपीडो ने उसे वहां भी मार गिराया. हेसेथ ने दावा किया है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद टॉरपीडो से दुश्मन देश के जहाज को डुबोने का यह पहला मामला है.

श्रीलंकाई नौसेना ने की पुष्टि

बताया जा रहा है कि ईरान का IRIS Dena युद्धपोत भारत में नेवी एक्सरसाइज 'मिलान 2026' (MILAN 2026) में भाग लेने के बाद वापस अपने देश लौट रहा था. श्रीलंका की नौसेना ने पुष्टि की है कि उन्हें 'आईआरआईएस डेना' से आपातकालीन कॉल मिली थी. मौके पर पहुंचे तो पानी में कुछ लोग तैरते मिले. 32 लोग जिंदा थे, जबकि काफी लोगों की मौत हो चुकी थी. पूछताछ में पता चला कि वह ईरानी जहाज से थे.

