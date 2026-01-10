खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

टाइम मैगजीन के मुताबिक डॉक्टर का कहना है कि तेहरान में खामेनेई सरकार ने प्ररदर्शनकारियों पर गोलिया चलवा दी इस कारण तेहरान में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर हैं.

Iran Violent Protests Death: ईरान में अब खामनेई सराकर के आम जनता ने बगावत कर दी हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं. यहां पिछले 14 दिनों से लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. टाइम मैगजीन के मुताबिक डॉक्टर का कहना है कि तेहरान में खामेनेई सरकार ने प्ररदर्शनकारियों पर गोलिया चलवा दी इस कारण तेहरान में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर हैं.

पूरे देश में फैल गए प्रदर्शनकारी

दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को प्रदर्शनों के जिम्मेदार बताया है. इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार ईरान में 7 जनवरी से विरोध प्रदर्शन शुरु हुई है और देखते-देखते ही देखने आज ये पूरे देश में फैल चुका है. राजधानी तेहरान से लेकर उत्तर-पश्चिमी ईरान तक लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, उधर बताया जा रहा है कि सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कार्यवाई तेज कर दी है. खामेनेई सरकार ने कई स्थानों पर कई स्थानों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को भी तैनात किया गया है.

हिंसक हुआ प्रदर्शन

ईरान में जैसे-जैसे प्रदर्शन बढ़े सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया. इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच सीमित हो गई है. विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं. मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करने वाले संगठनों, जिनमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी, ईरान ह्यूमन राइट्स और हेंगाव ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स शामिल हैं ने पहले मृतकों की संख्या 62 बताई थी. एजेंसी ने बताया था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 2,300 गिरफ्तारियां हुई हैं.

क्यों हो रहा है प्रदर्शन



दरअसल ईरानी अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से दवाब में चल रही है. मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण जो उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं. इस तनाव को क्षेत्रीय तनावों ने और बढ़ा दिया है जिसमें पिछले साल जून में इजरायल के साथ 12 दिनों की जंग शामिल है. इसी वजह से ईरानी मुद्रा में तेजी से गिरावट आई है. 2025 की बात करें तो इस साल ईरानी मुद्रा अमेरिकी डॉलर से लगभग आधी गिर गई है. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले दिसंबर में महंगाई 42 प्रतिशत से अधिक हो गई है. इसका असर आम लोगों पर पड़ा है. पहले प्रदर्शन व्यापारियों ने रियाल के पतन के विरोध में किए थे इसके बाद ये देश भर के यूनिवर्सिटी कैंपस और शहरों में फैल गए हैं.

