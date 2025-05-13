पलक झपकते ही Iran ने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को किया ढेर! सामने आया VIDEO

Iran Us War Latest Update: ईरान के सरकारी चैनल 'प्रेस टीवी' ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम के लिए 15 सूत्रीय प्लान पाकिस्तान भेजा गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बड़ा दावा किया है. IRGC ने कहा कि उसने एक अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है. ईरानी Press TV की ओर से दावा किया गया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूएस फाइटर जेट को टारगेट किया गया है.

ईरान के सरकारी टीवी चैनल Press TV ने एक वीडिया जारी किया है. जिसमें अमेरिकी F-18 फाइटर जेट उड़ रहा है, तभी उसके पास एक फ्लैश दिखाई देता है, जिससे लगता है कि शायद उस पर हवा में हमला हुआ है. कुछ देर बाद फाइटर जेट का बैलेंस बिगड़त जाता है और वह नीचे गिरते दिखता है. हालांकि, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

अगर ऐसा हुआ है, तो यह ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है. इससे पहले 5 मार्च को IRGC ने ईरान के दक्षिण-पूर्वी बॉर्डर के पास एक US F-15 स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था. जिसका भी तेहरान ने एक वीडियो जारी किया था. ईरान, अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ढेर कर चुका है, जो एक खतरनाक और अत्याधुनिक ड्रोन माना जाता है.

Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) announces that it has successfully targeted an American F-18 fighter jet.



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ट्रंप का युद्धविराम का प्रस्ताव ठुकराया

वहीं, ईरान के सरकारी चैनल 'प्रेस टीवी' ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. उसने यह जानकारी एक वरिष्ठ राजनीतिक-सुरक्षा अधिकारी हवाले से दी है. अधिकारी ने कहा कि तेहरान युद्ध अपनी शर्तों के पूरे हुए बगैर खत्म नहीं करेगा. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम के लिए 15 सूत्रीय प्लान इस्लामाबाद (पाकिस्तान) भेजा गया था.

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