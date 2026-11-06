ईरान का अमेरिका को कतर के जरिए संदेश, रख दीं 7 शर्तें, एक्सपर्ट ने बताया क्या हो सकता है ट्रंप का रुख

परमाणु वार्ता को लेकर वॉशिंगटन और तेहरान आमने-सामने हैं. अमेरिका पहले न्यूक्लियर पर रोक चाहता है, जबकि ईरान ने पाबंदियां हटाने और नुकसान की भरपाई समेत 7 मांगें सामने रख दी हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी सैन्य टकराव को खत्म कराने की कोशिशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया है. ईरान ने अमेरिका के सामने कतर की मदद से एक नया प्रस्ताव रखा है. ईरान ने साफ लफ्जों में जता दिया है कि जब तक उसकी तय की गई 7 मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक परमाणु मसले पर कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं होगी.

रॉयटर्स से बातचीत में ईरान के एक बड़े अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि वॉशिंगटन इस समय इस प्रस्ताव की गहराई से जांच कर रहा है.

क्या हैं ईरान की शर्तें?

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने बातचीत की मेज पर आने के लिए अमेरिका के सामने ये 7 शर्तें रखी हैं:

आर्थिक पाबंदियां पूरी तरह हटाई जाएं: ईरान की पहली मांग है कि अमेरिका उस पर थोपी गई तमाम आर्थिक पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाए. इन पाबंदियों के चलते ईरान दूसरे मुल्कों के साथ सामान्य कारोबार नहीं कर पा रहा है.

ईरान की पहली मांग है कि अमेरिका उस पर थोपी गई तमाम आर्थिक पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाए. इन पाबंदियों के चलते ईरान दूसरे मुल्कों के साथ सामान्य कारोबार नहीं कर पा रहा है. विदेशों में फंसी रकम वापस मिले: दुनिया भर के अलग-अलग विदेशी बैंकों में ईरान की बहुत बड़ी दौलत और संपत्तियां अमेरिकी रोक की वजह से अटकी पड़ी हैं. ईरान चाहता है कि यह सारा रोका गया पैसा बिना शर्त लौटाया जाए.

दुनिया भर के अलग-अलग विदेशी बैंकों में ईरान की बहुत बड़ी दौलत और संपत्तियां अमेरिकी रोक की वजह से अटकी पड़ी हैं. ईरान चाहता है कि यह सारा रोका गया पैसा बिना शर्त लौटाया जाए. युद्ध के नुकसान का पूरा हर्जाना मिले: ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान अमेरिकी हमलों से उसके सैन्य ठिकानों, आम ढांचे और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसलिए अमेरिका इस बर्बादी की भरपाई के लिए मुआवजा दे.

ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान अमेरिकी हमलों से उसके सैन्य ठिकानों, आम ढांचे और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसलिए अमेरिका इस बर्बादी की भरपाई के लिए मुआवजा दे. बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी खत्म हो: ईरान के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी हटाई जाए, जिससे जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके.

ईरान के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी हटाई जाए, जिससे जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके. कच्चा तेल बेचने की खुली आजादी मिले: तेल ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. ईरान की मांग है कि उसके तेल बेचने पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म किए जाएं, ताकि वह वैश्विक बाजार में खुलकर तेल बेचकर कमाई कर सके.

तेल ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. ईरान की मांग है कि उसके तेल बेचने पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म किए जाएं, ताकि वह वैश्विक बाजार में खुलकर तेल बेचकर कमाई कर सके. ईरान और सहयोगी गुटों पर हमले रुकें: ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल उसके ठिकानों के अलावा लेबनान और इलाके में मौजूद उसके सहयोगी संगठनों पर भी सारे सैन्य हमले बंद करें.

ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल उसके ठिकानों के अलावा लेबनान और इलाके में मौजूद उसके सहयोगी संगठनों पर भी सारे सैन्य हमले बंद करें. पश्चिम एशिया से अमेरिकी फौज बाहर जाए: ईरान की आखिरी बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका मध्य पूर्व के पूरे इलाके से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे और वहां मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों और सैनिकों की संख्या घटाए.

क्या ट्रंप ईरान की शर्तें मानेंगे?

डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने डीएनए हिंदी सें बातचीत में कहा कि अमेरिका में हुए मिड-टर्म चुनावों में करारी शिकस्त मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं. जब इंसान चुनाव हार जाता है तो वह दूसरों पर दोष मढ़ने का बहाना ढूंढता है. ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि युद्ध विभाग के प्रमुख पीट हेगसेथ ने चुनाव हरवा दिया, तो कभी यह आरोप लगा रहे हैं कि मार्को रूबियो की विदेश नीति खराब थी जिसकी वजह से हार मिली.

उन्होंने आगे बताया कि युद्ध शुरू करने का फैसला खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ही लिया था. अब जब ईरान बातचीत की पेशकश लेकर आया है, तब ट्रंप का अजीब रवैया सामने आ रहा है. हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के अंदर जो कुछ बचा-खुचा हिस्सा रह गया है, वे उसको भी बम मारकर मिट्टी में मिला देंगे.

ईरान का पैसा किन-किन देशों में है?

यूके देवनाथ ने बताया कि बातचीत की मेज पर आने के लिए ईरान ने आर्थिक पाबंदियों में ढील की बड़ी मांग रखी है. रिजर्व बैंक ऑफ ईरान के प्रमुख का दावा है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में लगभग 120 अरब डॉलर की संपत्ति अमेरिका के कहने पर सीज कर दी गई है. ये पैसा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जैसे देशों के बैंकों में फंसा हुआ है.

उन्होंने ये भी जानकारी भी दी कि भारत में काम कर रहे अमेरिकी बैंकों के अंदर भी ईरान की 7 अरब डॉलर की संपत्ति और पूंजी रोक कर रखी गई है. ईरान की मांग है कि इस 120 अरब डॉलर की रकम को धीरे-धीरे रिलीज किया जाए ताकि उसके मुल्क की माली हालत संभल सके.

होर्मुज को लेकर ईरान ने क्या चेतावनी दी है?

ईरान के सबसे बड़े सुरक्षा रणनीतिकार और पूर्व कमांडर मोहसन रेजाई ने इस मामले में बेहद कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका इन सातों शर्तों को जमीन पर लागू नहीं करेगा, तब तक ईरान न तो होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों के लिए खोलेगा और न ही किसी तरह की बातचीत करेगा. दुनिया के तेल व्यापार के लिहाज से होर्मुज का समुद्री रास्ता बेहद नाजुक माना जाता है, इसलिए ईरान का यह कदम वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर रहा है.

परमाणु मसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत क्यों अटकी है?

इस पूरे विवाद की जड़ में दोनों देशों की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं. अमेरिका की चिंता यह है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु बम न बना सके. वॉशिंगटन का कहना है कि किसी भी शुरुआती बातचीत में परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए.

इसके उलट, ईरान की दलील बिल्कुल अलग है. ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसके ऊपर से आर्थिक पाबंदियां नहीं हटाता और नौसैनिक घेरा खत्म नहीं करता, तब तक परमाणु मसले पर एक शब्द भी बात नहीं होगी. यानी दोनों देश मेज पर बैठने को तैयार तो हैं, लेकिन बातचीत की पहली सीढ़ी क्या होगी, इस पर दोनों के बीच भारी गतिरोध बना हुआ है.

दोनों देशों के बीच कतर की भूमिका कितनी अहम है?

यूके देवनाथ ने बताया कि इस पूरे मामले में कतर की भूमिका बहुत ज्यादा मजबूत और असरदार है. कतर लंबे समय से ईरान के संपर्क में रहा है. कतर के पास तेल और गैस से होने वाली अकूत कमाई यानी पेट्रो-डॉलर की ताकत है. कतर ने भरोसा दिया है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण के लिए वह अरबों डॉलर की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा.

इसके अलावा कतर में बड़ी संख्या में शिया आबादी रहती है, जिसकी वजह से ईरान कतर की बातों को बहुत गंभीरता से सुनता है. कतर ने ईरान को यह भी समझा दिया है कि खाड़ी से अमेरिकी फौज को तुरंत हटाना नामुमकिन बात है, क्योंकि अमेरिका आने वाले 50 से 100 सालों तक पश्चिम एशिया में दबदबा बनाए रखना चाहता है. कतर की इस भूमिका के चलते दोनों पक्ष अब टकराव छोड़कर बीच का रास्ता निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं.

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