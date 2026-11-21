ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान 60% संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने को तैयार नहीं है. तेहरान केवल राष्ट्रीय हित की रक्षा करने वाले फैसले पर ही साइन करेगा.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब यूरेनियम के मुद्दे पर आकर अटक गई है. दोनों देश यूरेनियम संवर्धन के काम को लेकर किसी एक राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. इस वजह से दोनों के बीच समझौता होने की उम्मीद भी कमजोर पड़ती दिख रही है. बातचीत में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने वाले देशों ने भी साफ कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वे मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग शुरू होने से रोकने की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं.

अमेरिका की ईरान से मांग क्या है?

‘अल अरेबिया इंग्लिश’ की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन प्रशासन ईरान से एक साफ रास्ता और लिखित गारंटी मांग रहा है. अमेरिका की शर्त है कि ईरान पास जमा किए गए संवर्धित यूरेनियम के पूरे भंडार को खत्म करे.

इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान भविष्य में कभी भी यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को दोबारा चालू न करने का लिखित भरोसा दे. अमेरिका का मानना है कि इस तरह के कड़े वादे के बिना कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं हो सकता. हालांकि, ईरान की सरकार अमेरिका की इन शर्तों को सीधे तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है.

🔴 A senior source speaking to Al Arabiya English says mediators cannot guarantee that a military escalation will not return to the Middle East, adding that the negotiations between the warring parties have stalled. 🔴 The source says that Washington insists on a clear plan and written guarantees from Iran that it will eliminate enriched uranium and not resume its development in the future. 🔴 Both parties reportedly remain firm on their position on enriched uranium despite various proposals suggested by the mediators. — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 21, 2026

ईरान के विदेश मंत्री ने समझौते पर क्या शर्त रखी है?

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के एक सरकारी अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका देश सिर्फ कूटनीतिक रुकावट को हटाने के लिए किसी भी कागज पर साइन नहीं करेगा.

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी नया फैसला ऐसा होना चाहिए जो ईरान के राष्ट्रीय हितों की पूरी रक्षा करे. उन्होंने जोर देकर कहा कि फैसले में ऐसी गांरटी होनी चाहिए जिससे भविष्य में दोबारा कोई हमला या टकराव न हो सके. अब्बास अराघची का कहना है कि ईरान ना जंग ना शांति वाली स्थिति में रहने के बजाय एक अच्छा, सम्मानजनक और लंबे समय तक चलने वाला फैसला चाहता है.

युद्धविराम को लेकर ईरान का क्या रुख है?

अराघची ने पूछा कि आज कोई समझौता करने का क्या फायदा, अगर दो महीने बाद ही उसका उल्लंघन हो जाए और फिर से लड़ाई शुरू हो जाए? उन्होंने याद दिलाया कि जून में जब युद्धविराम का फैसला हुआ था, तो उसके सिर्फ 15 दिन बाद ही दोबारा जंग छिड़ गई थी. इसी वजह से तेहरान केवल हालात से भागने के लिए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा.

परमाणु मुद्दे पर बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान 60 फीसदी तक संवर्धित किए गए यूरेनियम के भंडार पर बात करने के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस सामग्री को देश से बाहर भेजने की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा. अराघची ने कहा कि अगर ईरान के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए, तो यूरेनियम संवर्धन पर एक सही और निष्पक्ष फार्मूला निकाला जा सकता है.

होर्मुज पर ईरान ने क्या कहा?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और अमेरिका सीधे बात करने के बजाय तीसरे देशों की मदद ले रहे हैं. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कतर और पाकिस्तान जैसे बिचौलियों के जरिए लगातार संदेशों और प्रस्तावों की अदला-बदली हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरान के लोग कूटनीति पर भरोसा रखने वाले लोग हैं और उनको अभी भी बातचीत के रास्ते से उम्मीद बंधी हुई है.

इसके साथ ही ईरान ने समुद्र के अहम व्यापारिक रास्ते Strait of Hormuz को फिर से खोलने का संकेत भी दिया है. अराघची ने कहा कि अगर वाशिंगटन ईरान की रखी शर्तों को पूरा करता है तो तेहरान इस समुद्री रास्ते को खोलने के लिए तैयार है. हालांकि, इसके लिए अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगी आर्थिक पाबंदियों और सुरक्षा से जुड़ी तमाम फिक्र को दूर करना होगा.

फिर से जंग को लेकर क्या चेतावनी दी है?

रिपोर्ट के अनुसार, कतर और पाकिस्तान जैसे देश जो दोनों पक्षों को एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बातचीत में आ रही रुकावट बहुत गंभीर है. अगर दोनों देश अपनी जिद पर अड़े रहे, तो मध्य पूर्व के इलाके में दोबारा फौजी उथल-पुथल शुरू हो सकती है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि अगर वाशिंगटन की लिखित गारंटी वाली मांग और तेहरान की पाबंदियां हटाने की शर्त के बीच का रास्ता नहीं निकला तो पूरे इलाके का माहौल फिर से बिगड़ सकता है. बिचौलिये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष किसी ऐसे फॉर्मूले पर सहमत हों जिससे यह संकट टल सके.

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