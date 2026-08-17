FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अचानक आधी रह गई क्रेडिट कार्ड लिमिट? बैंक का वो साइलेंट कार्ड गेम, जो बिगाड़ सकता है आपका सिबिल स्कोर

अचानक आधी रह गई क्रेडिट कार्ड लिमिट? बैंक का वो साइलेंट कार्ड गेम, जो बिगाड़ सकता है आपका सिबिल स्कोर

LPG की e-KYC नहीं कराई! डेडलाइन खत्म होने के बाद अब क्या करना होगा? जानिए पूरी डिटेल

LPG की e-KYC नहीं कराई! डेडलाइन खत्म होने के बाद अब क्या करना होगा? जानिए पूरी डिटेल

Business Idea: इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान का ऐलान! अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर पाओ 30 हजार डॉलर, महिलाओं को डबल इनाम

ईरान ने अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़कर ईरानी सेना को सौंपने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार डॉलर यानी करीब ₹25 लाख के इनाम का ऐलान किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 17, 2026, 08:07 AM IST

ईरान का ऐलान! अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर पाओ 30 हजार डॉलर, महिलाओं को डबल इनाम

तनाव के बीच ईरान का बड़ा ऐलान (Image Source- X/@IranObserver0)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को लेकर एक बड़ा और बेहद गंभीर ऐलान किया है. ईरानी सेना ने कहा है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक को मारता है या उसे पकड़कर ईरान को सौंपता है, तो उसे 30 हजार डॉलर यानी करीब 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. खास बात यह है कि अगर यह काम कोई महिला करती है तो उसे दोगुना इनाम देने की बात कही गई है.

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, सेना प्रमुख अमीर हातमी ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने रविवार (16 अगस्त 2026) को कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की इच्छा जताई थी. इन्हीं अनुरोधों के बाद सेना ने इनाम की घोषणा की है. 

अमेरिकी सैनिक के सिर पर बड़ा इनाम!

हालांकि, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अमेरिकी सैनिक को कहां या किस परिस्थिति में पकड़ने या मारने पर यह इनाम दिया जाएगा. अमीर हातमी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी आक्रमणकारी अमेरिकी सैन्यकर्मी को मारता है या पकड़कर ईरानी सेना के हवाले करता है, तो उसे 30 हजार डॉलर या 5 अरब तोमान की रकम दी जाएगी. ईरान में तोमान आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा की एक इकाई है. 

महिलाओं को डबल इनाम

ईरानी सेना प्रमुख ने महिलाओं को लेकर भी अलग ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई बहादुर ईरानी महिला अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने की कार्रवाई करती है, तो उसे सामान्य इनाम से दोगुनी रकम मिलेगी यानी महिला के लिए इनाम 60 हजार डॉलर तक हो सकता है. 

अमेरिकी सेना को दी चेतावनी

हातमी ने इस मौके पर अमेरिका को ईरान के आसपास के इलाके से अपनी सेना हटाने की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को अब फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है. ईरान लंबे समय से इस रणनीतिक इलाके में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करता रहा है.

हालांकि, इस ऐलान के बीच एक अहम बात यह भी है कि संघर्ष के दौरान ईरान के अंदर अमेरिकी जमीनी सैनिकों की कोई बड़ी तैनाती सामने नहीं आई है. अप्रैल में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 200 अमेरिकी सैन्यकर्मी और 170 से ज्यादा विमान शामिल हुए थे. इस अभियान का मकसद एक दुर्घटनाग्रस्त F-15 के वेपन सिस्टम ऑफिसर को सुरक्षित निकालना था.

कैसे शुरू हुआ अमेरिका-ईरान संघर्ष?

अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था. उस दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रही. अप्रैल में सीजफायर के बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ और जून में शांति वार्ता का एक ढांचा तैयार करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी. 

इसके बाद दोनों देशों के बीच छिटपुट हमले और जवाबी कार्रवाई होती रही. खासकर दक्षिणी ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का रास्ता भी खुला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 17 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत हो चुकी है. इनमें सबसे हाल की मौतें जुलाई में हुई थीं. खास बात यह है कि इन सभी अमेरिकी सैनिकों की मौत ईरान के बाहर हुई, जिनमें जॉर्डन और इराक जैसे देश शामिल हैं. ईरान का यह इनाम वाला ऐलान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के साथ-साथ कूटनीतिक स्तर पर भी खींचतान जारी है. 

ये भी पढ़ें- आज का मौसम, 17 अगस्त: बंगाल-बिहार से दिल्ली तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement