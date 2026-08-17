ईरान का ऐलान! अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर पाओ 30 हजार डॉलर, महिलाओं को डबल इनाम

ईरान ने अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़कर ईरानी सेना को सौंपने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार डॉलर यानी करीब ₹25 लाख के इनाम का ऐलान किया है.

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को लेकर एक बड़ा और बेहद गंभीर ऐलान किया है. ईरानी सेना ने कहा है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक को मारता है या उसे पकड़कर ईरान को सौंपता है, तो उसे 30 हजार डॉलर यानी करीब 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. खास बात यह है कि अगर यह काम कोई महिला करती है तो उसे दोगुना इनाम देने की बात कही गई है.

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, सेना प्रमुख अमीर हातमी ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने रविवार (16 अगस्त 2026) को कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की इच्छा जताई थी. इन्हीं अनुरोधों के बाद सेना ने इनाम की घोषणा की है.

अमेरिकी सैनिक के सिर पर बड़ा इनाम!

हालांकि, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अमेरिकी सैनिक को कहां या किस परिस्थिति में पकड़ने या मारने पर यह इनाम दिया जाएगा. अमीर हातमी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी आक्रमणकारी अमेरिकी सैन्यकर्मी को मारता है या पकड़कर ईरानी सेना के हवाले करता है, तो उसे 30 हजार डॉलर या 5 अरब तोमान की रकम दी जाएगी. ईरान में तोमान आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा की एक इकाई है.

महिलाओं को डबल इनाम

ईरानी सेना प्रमुख ने महिलाओं को लेकर भी अलग ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई बहादुर ईरानी महिला अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने की कार्रवाई करती है, तो उसे सामान्य इनाम से दोगुनी रकम मिलेगी यानी महिला के लिए इनाम 60 हजार डॉलर तक हो सकता है.

अमेरिकी सेना को दी चेतावनी

हातमी ने इस मौके पर अमेरिका को ईरान के आसपास के इलाके से अपनी सेना हटाने की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को अब फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है. ईरान लंबे समय से इस रणनीतिक इलाके में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करता रहा है.

हालांकि, इस ऐलान के बीच एक अहम बात यह भी है कि संघर्ष के दौरान ईरान के अंदर अमेरिकी जमीनी सैनिकों की कोई बड़ी तैनाती सामने नहीं आई है. अप्रैल में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 200 अमेरिकी सैन्यकर्मी और 170 से ज्यादा विमान शामिल हुए थे. इस अभियान का मकसद एक दुर्घटनाग्रस्त F-15 के वेपन सिस्टम ऑफिसर को सुरक्षित निकालना था.

कैसे शुरू हुआ अमेरिका-ईरान संघर्ष?

अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था. उस दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रही. अप्रैल में सीजफायर के बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ और जून में शांति वार्ता का एक ढांचा तैयार करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी.

इसके बाद दोनों देशों के बीच छिटपुट हमले और जवाबी कार्रवाई होती रही. खासकर दक्षिणी ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का रास्ता भी खुला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 17 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत हो चुकी है. इनमें सबसे हाल की मौतें जुलाई में हुई थीं. खास बात यह है कि इन सभी अमेरिकी सैनिकों की मौत ईरान के बाहर हुई, जिनमें जॉर्डन और इराक जैसे देश शामिल हैं. ईरान का यह इनाम वाला ऐलान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के साथ-साथ कूटनीतिक स्तर पर भी खींचतान जारी है.

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