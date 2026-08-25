ईरान ने ट्रंप के बेटे पर रखा 95 करोड़ का इनाम! वीडियो जारी कर कहा- ‘बैरन को कहां मारेंगे?’

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ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 वर्षीय बेटे बैरन ट्रंप की हत्या करने से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो प्रसारित किया है.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को एक अजीबोगरीब और सीधी धमकी दी है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) से जुड़े मीडिया और सरकारी टीवी के चैनल 3 पर प्रसारित एक वीडियो में ट्रंप के 20 साल के बेटे बैरन ट्रंप को निशाना बनाने के तरीके बताए गए हैं.
इतना ही नहीं, इस वीडियो में उनके ऊपर $10 मिलियन (करीब 95 करोड़ रुपये से अधिक) के इनाम का भी ऐलान किया गया है. "वेयर टू किल बैरन ट्रंप" शीर्षक वाले इस वीडियो में बैरन की गतिविधियों और उनकी लोकेशन को विजुअल के जरिए दिखाया गया है. वीडियो में दावा किया गया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कड़े पहरे के बावजूद बैरन पर पूरी नजर रखी जा रही है.
इसमें ये भी आरोप लगाया गया कि एक लड़की सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक निजी बैठक के दौरान बैरन के ठीक बगल में जाकर बैठ गई थी. इसके अलावा, वीडियो में दावा किया गया कि बैरन अपनी सुरक्षा टीम की नजर से बचकर एक्सबॉक्स पर वॉयस और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत करते हैं. ईरानी मीडिया का कहना है कि उन्होंने बैरन के एक्सबॉक्स, फीफा वीडियो गेम और डिस्कॉर्ड अकाउंट्स का पता लगा लिया है.
ईरान के सरकारी टीवी की ओर से ट्रंप परिवार को दी गई यह पहली सीधी धमकी नहीं है. पिछले महीने भी एक ऐसा ही वीडियो जारी किया गया था जिसमें अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को खुलेआम निशाना बनाया गया था. उस वीडियो के अंत में ध्यान मेलानिया से हटाकर बैरन पर केंद्रित कर दिया गया था और एक सीधी चेतावनी दी गई थी, "यह तो सिर्फ शुरुआत है, बैरन ट्रंप, हमारा इंतजार करो."
🚨Iran’s Regime Reportedly Places $10 Million Bounty on Barron Trump— Global Osint (@GlobalOsintNew) August 23, 2026
Following the release of an IRGC-linked video appearing to track Melania Trump, Iranian state-affiliated media, including State TV Channel 3, reportedly released purportedly confidential information about… pic.twitter.com/2gLrPTy5De
"वेयर टू किल मेलानिया" शीर्षक वाले उस वीडियो में प्रथम महिला को अपने काफिले के साथ यात्रा करते हुए और न्यूयॉर्क शहर की अलग-अलग जगहों पर जाते हुए दिखाया गया था. यहां तक कि उन लग्जरी डिजाइनर स्टोर्स की भी पहचान की गई थी जहां मेलानिया खरीदारी के लिए जाती हैं.
वीडियो में सुझाव दिया गया था कि ये शॉपिंग ट्रिप्स "ग्लोबल फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशन्स के लिए सही मौका" हो सकते हैं. इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कहा गया कि मेलानिया द्वारा खरीदे जाने वाले कपड़ों में नर्व एजेंट (जहर) मिलाकर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.
गौरतलब है कि मेलानिया और बैरन दोनों को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस द्वारा चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा दी जाती है. व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर, न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब और फ्लोरिडा के मार-ए-लागो एस्टेट सहित ट्रंप की सभी संपत्तियों पर कड़ा सुरक्षा घेरा तैनात रहता है.
यह धमकी भरा वीडियो ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान पूरी तरह से बिखर रहा है. अमेरिका जल्द ही ईरान पर नए आर्थिक दबाव अभियानों की घोषणा करने वाला है, जिसे ईरान अपनी सैन्य विफलता का स्वीकारोक्ति बता रहा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह बयान दिया.
इससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक लेख में घोषणा की थी कि तेहरान के खिलाफ आर्थिक डी-डे शुरू हो चुका है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा, उसे वैश्विक स्तर पर अलग-थलग कर दिया जाएगा. दूसरी ओर, ईरान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के नए कदम उसकी सैन्य हार का सबूत हैं और उसने बाकी देशों को भी वाशिंगटन का साथ न देने की हिदायत दी है.
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