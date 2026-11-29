इस नए नियम के मुताबिक अब गैर-धर्मगुरु भी खुफिया मंत्री बन सकेंगे, बशर्ते उनके पास मास्टर डिग्री और 10 साल का सीनियर मैनेजमेंट अनुभव हो.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने खुफिया एजेंसी में बड़े बदलाव का आदेश दिया है. (Photo IANS)

ईरान में सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार कई बड़ी नाकामी सामने आई हैं. इन नाकामियों के बाद देश के खुफिया ढांचे की कमजोरियां दुनिया के सामने उजागर हो गईं. इसी को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने का सीधा आदेश जारी किया है.

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालीबाफ ने रविवार (29 नवंबर 2026) को इस बड़े फैसले की जानकारी पूरी दुनिया के साथ साझा की. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में हुई कई वीआईपी हत्याओं और इजरायली हमलों ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. इन कमियों को दूर करने और सुरक्षा घेरे को चुस्त करने के मकसद से सुप्रीम लीडर के निर्देश पर कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है.

ईरान में कौन-कौन सी बड़ी सुरक्षा चूक हुई?

ईरान में पिछले छह सालों के दौरान एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने देश की खुफिया व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. ANI रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहली बड़ी नाकामी साल 2020 में देखने को मिली थी. उस समय ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस हाई-प्रोफाइल मर्डर ने ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की साख को भारी धक्का पहुंचाया था.

इसके बाद साल 2024 में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की तेहरान शहर के भीतर ही हत्या कर दी गई. सुरक्षा से घिरे इलाके में घुसकर हमास चीफ को निशाना बनाना सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी माना गया. इतना ही नहीं, जून 2025 में हुए 12 दिनों के युद्ध में इजरायल ने फौजी ठिकानों और खुफिया बुनियादी ढांचे पर कई सटीक हमले किए थे.

सुरक्षा में सबसे हालिया और बड़ा झटका 18 मार्च 2026 को लगा, जब इजरायली हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई. इन तमाम घटनाओं ने साबित कर दिया कि तेहरान की खुफिया एजेंसी के भीतर बड़े सुधार की सख्त जरूरत है.

संसद में इस कानून को लेकर किस तरह की वोटिंग हुई?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, है कि सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद संसद ने कानून में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी. संसद के स्पीकर कालीबाफ ने बताया कि संसद ने शुरुआत में सरकार से बिल पेश करने को कहा था. लेकिन जब सरकार की तरफ से देरी हुई, तो सांसदों ने खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर खुद इस दिशा में कदम बढ़ाया.

स्पीकर कालीबाफ ने खुफिया एजेंसी के आला अधिकारियों के साथ लगातार आठ घंटे से भी ज्यादा समय तक मैराथन बैठक की. इस बैठक में बदलाव के हर पहलू पर बारीकी से बातचीत हुई. इसके बाद ईरानी सरकारी मीडिया आईआरएनए के मुताबिक, संसद में मौजूद कुल 285 सांसदों में से 211 सांसदों ने बिल की पहली धारा के पक्ष में वोट डाला. वहीं 26 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया और 4 सांसद वोटिंग प्रक्रिया से अलग रहे. भारी बहुमत से इस बिल की पहली धारा को मंजूरी मिल गई.

खुफिया एजेंसी के भीतर नए पद क्या है?

नए कानून के तहत ईरान की खुफिया एजेंसी के अंदर दो बेहद अहम बदलाव किए जा रहे हैं. पहला बदलाव यह है कि सुप्रीम लीडर का एक खास प्रतिनिधि खुफिया एजेंसी के अंदर तैनात किया जाएगा. इस प्रतिनिधि का चुनाव सीधे सुप्रीम लीडर के हुक्म से होगा. यह अधिकारी एजेंसी के कामकाज, नियमों और कर्मचारियों के आचरण पर नजर रखेगा कि वे शरिया सिद्धांतों के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं.

दूसरा बड़ा बदलाव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है. खुफिया एजेंसी के पुराने 'डिप्टी फॉर प्रोटेक्शन' विभाग को खत्म करके अब एक पूरी तरह से आजाद संगठन बनाया जा रहा है. इस नए संगठन का नाम 'इंटेलीजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन' रखा गया है.

इस नए ऑफिस का मेन काम खुफिया एजेंसी के कर्मचारियों की हिफाजत करना और जासूसी ऑपरेशनों की सुरक्षा पक्की करना होगा. इस संगठन के चीफ का नाम सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधि और खुफिया मंत्री मिलकर तय करेंगे. इसके बाद सुप्रीम लीडर की अंतिम मुहर लगने पर ही चीफ की नियुक्ति हो सकेगी.

Iran's Supreme Leader Orders a Complete Overhaul of the Country's Main Intelligence Agency, the VAJA This overhaul comes amid a series of catastrophic failures over the past three or four years One of the main changes will be to no longer require that the Ministry of Intelligence be headed by a cleric, so that a more competent individual can take the helm. — Iran Army (@Iran_Army_Stan) November 29, 2026

खुफिया मंत्री बनने के नियमों में क्या ढील दी गई है?

पुराने नियमों के हिसाब से ईरान का खुफिया मंत्री बनने के लिए किसी धर्मगुरु या इस्लामी कानून का विद्वान होना जरूरी माना जाता था. लेकिन नए कानून में इस शर्त को काफी लचीला बना दिया गया है. ANI रिपोर्ट के मुताबिक, अब गैर-धर्मगुरु भी देश के खुफिया मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं.

गैर-धर्मगुरु उम्मीदवार के लिए कुछ खास शर्तें तय की गई हैं. ऐसे उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही खुफिया मामलों का अच्छा ज्ञान और तजुर्बा होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर कम से कम 10 साल काम करने का लंबा तजुर्बा होना चाहिए. हालांकि इस्लामी कानून के जानकार और धर्मगुरु भी इस पद के लिए पहले की तरह योग्य रहेंगे. स्पीकर कालीबाफ ने कहा कि जब संवैधानिक संस्था 'गार्डियन काउंसिल' से इस बिल को हरी झंडी मिल जाए, तो सरकार को बिना किसी देरी के नए स्थायी खुफिया मंत्री का नाम आगे बढ़ाना चाहिए.

इस बदलाव से ईरान की खुफिया एजेंसी को क्या फायदा होगा?

ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने इस मुद्दे पर सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि केवल इस एक कानूनी बदलाव से खुफिया एजेंसी की सारी पुरानी कमियां और कमियां अचानक खत्म नहीं हो जाएंगी.

उन्होंने आगे कहा कि संस्थागत स्तर पर जो खामियां हैं उनको ठीक करने के लिए अलग से कदम उठाने होंगे. लेकिन यह नया कानून कम से कम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और काबिल लोगों को आगे लाने का रास्ता जरूर साफ करेगा.

इजरायली हमलों में मंत्री की मौत और बार-बार हुई घुसपैठ के बाद ईरान अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है. यही वजह है कि सरकार, संसद और सुप्रीम लीडर मिलकर खुफिया तंत्र की पूरी ओवरहॉलिंग करने में जुटे हैं.

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