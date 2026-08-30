अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने चला ‘मुस्लिम एकता’ कार्ड, क्या पड़ोसी देश आएंगे साथ?

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है. जानिए आखिर ईरान ने ये दांव क्यों चला?

पड़ोसी देशों से बिगड़ते संबंध को लेकर मोजतबा खामेनेई ने एकजुट होने की अपील की.

मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने नहीं आए हैं.

मोजतबा खामेनेई ने ईरान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई टिप्स भी दिए.





Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए क्षेत्र के मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है. यह लिखित संदेश ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग को शुरू हुए पूरे छह महीने हो चुके हैं.

मोजतबा खामेनेई ने क्या कहा?

दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने रविवार को क्षेत्र के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए एक लिखित संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर अमेरिका और इजरायल का सामना करने की बात कही है. मोजतबा खामेनेई ईरान की प्रमुख नीतियों में सबसे अंतिम और निर्णायक फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं. इसलिए उनके इस बयान को वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है.

पिता के मौत के बाद कहां मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने न आना दुनिया को टेंशन मे डाल दिया है. गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की इजरायल के हमले में मौत हो गई थी. अली खामेनेई की मौत के ठीक बाद मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था.

हालांकि, अपनी नियुक्ति के बाद से लेकर अब तक मोजतबा खामेनेई को एक बार भी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान के अधिकारियों या वहां के सरकारी मीडिया ने अभी तक उनका कोई भी वीडियो या ऑडियो जारी नहीं किया है. रविवार को आया यह संदेश भी पूरी तरह से एक लिखित संदेश है. उनकी यह रहस्यमयी अनुपस्थिति कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है.

मुस्लिम देशों के साथ ईरान के क्यों बिगड़ रहे हैं संबंध?

इस युद्ध के दौरान ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है. ईरान द्वारा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जॉर्डन, कुवैत, कतर और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए गए.

इन हमलों के बाद से ईरान के इन पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ संबंध काफी खराब हो चुके हैं. ऐसे में मोजतबा खामेनेई द्वारा उन्हीं देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील करना एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है, हालांकि बिगड़े संबंधों के कारण इस एकता की राह आसान नहीं दिखती.

ईरान के अंदरूनी हालात कैसे हैं?

मोजतबा खामेनेई ने सिर्फ बाहरी देशों से ही नहीं, बल्कि ईरान के नागरिकों और अधिकारियों से भी आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने की अपील की है. रविवार को जारी लिखित संदेश में उन्होंने कहा, "ईरानी लोगों को मेरी यही सलाह है कि वे आपस में किसी भी तरह का मतभेद पैदा न होने दें".

यह बात उन्होंने शुक्रवार को जारी अपने एक अन्य बयान में भी दोहराई थी. शुक्रवार के संदेश में उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि मैं पूरी दृढ़ता से घोषणा करता हूं कि सामाजिक एकजुटता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इससे साफ पता चलता है कि ईरान इस समय बाहरी मोर्चे के साथ-साथ आंतरिक मोर्चे पर भी एकता बनाए रखने को बेहद जरूरी मान रहा है.

अर्थव्यवस्था को सुधारने और 'डी-डॉलरलाइजेशन' का फॉर्मूला

ईरान पिछले काफी समय से कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है. इसके अलावा हाल के महीनों में उसे अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का भी सामना करना पड़ा है, जिसने वहां के आम लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है.

इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए मोजतबा खामेनेई ने शुक्रवार को आर्थिक सुधारों का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि ईरानी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से धीरे-धीरे पूरी तरह बाहर निकालन है, ताकि देश के भीतर आर्थिक उत्पादन को तेज करना ताकि विकास दर को मजबूत सहारा मिल सके.

