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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

होर्मुज में ईरान का नया ‘गेम’, क्या अमेरिकी नाकेबंदी को पलट देगा ये बड़ा दांव?

ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की योजना बनाई है. जानिए अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसके मायने.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 07, 2026, 09:32 PM IST

होर्मुज में ईरान का नया ‘गेम’, क्या अमेरिकी नाकेबंदी को पलट देगा ये बड़ा दांव?

ईरान नए प्रतिबंधों को लेकर बना रहा नया प्लान, AI Photo 

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  • अमेरिकी नाकेबंदी रेखा से शुरू होकर फारस की खाड़ी तक ईरान अपना प्रतिबंधित क्षेत्र बना रहा है.
  • वर्तमान में तेल प्रवाह 2 करोड़ बैरल से घटकर केवल 90 लाख बैरल रह गया है.
  • ईरान और ओमान मिलकर एक वैकल्पिक मार्ग का नक्शा तैयार कर रहे हैं .
     

Strait of Hormuz Crisis: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर सुलग उठा है. अमेरिका और ईरान के बीच जहाजों पर हुए हमलों के बाद तनाव अपने चरम पर है. इस बीच ईरान ने इस बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा मार्ग पर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने की घोषणा कर दी है. जिसके बाद से पूरी दुनिया के तेल बाजारों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

रिफाइनरी और तेल सप्लाई की दुनिया में होर्मुज जलडमरूमध्य को ग्लोबल एनर्जी का ‘गला’ माना जाता है. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ महीनों से जहाजों पर छिटपुट हमले जारी हैं. दरअसल, दोनों देशों के बीच तनाव को रोकने के लिए 17 जून को एक 60 दिनों का समझौता (MoU) हुआ था, जो पिछले महीने समाप्त हो गया.

इस समझौते के तहत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को 30 दिनों के भीतर खत्म करने पर सहमत हुआ था, जबकि ईरान ने होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने और 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया था. लेकिन होर्मुज जलमार्ग पर अंतिम नियंत्रण किसका होगा, इस विवाद के चलते यह समझौता आगे नहीं बढ़ सका और पूरी तरह टूट गया. परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच फिर से ‘टैंकर वॉर’ शुरू हो गई है.

क्या है ईरान का 'प्रतिबंधित क्षेत्र' प्लान?

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रजाई ने घोषणा की है कि ईरान बहुत जल्द इस नए प्रतिबंधित क्षेत्र का आधिकारिक नक्शा जारी करेगा. यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी रेखा से शुरू होकर होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी के हिस्सों तक फैला होगा.

मोहसेन रजाई के मुताबिक, कोई भी जहाज जो ईरान की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसे ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा. हालांकि, इस प्रतिबंध सूची में शामिल होने के बाद जहाजों पर क्या कानूनी या सैन्य कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. ईरान और ओमान मिलकर एक नए अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर के नक्शे को अंतिम रूप दे रहे हैं, जो ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र से होकर गुजरेगा.

शिपिंग रूट्स को लेकर पहले से चल रहा है विवाद

ऐसा नहीं है कि जहाजों के रास्ते को लेकर विवाद पहली बार हुआ है. ईरान ने अप्रैल में ही एक नक्शा जारी कर जहाजों को ईरानी तट रेखा के करीब से गुजरने का निर्देश दिया था. लेकिन ईरान के इस नियंत्रण को चुनौती देने के लिए जून में ओमान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) के साथ मिलकर एक दक्षिणी कॉरिडोर तैयार किया, ताकि सुरक्षित नौवहन बहाल किया जा सके. 

जब 'स्टोइक वॉरियर' नामक एक लाइबेरियाई ध्वज वाले टैंकर ने इस दक्षिणी मार्ग का इस्तेमाल किया, तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और चेतावनी दी कि बिना अनुमति के इस मार्ग का उपयोग करना ‘बेहद खतरनाक’ साबित हो सकता है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या असर पड़ेगा?

इस तनाव का सीधा असर दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और महंगाई पर पड़ रहा है. युद्ध से पहले दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई इसी होर्मुज जलमार्ग से होती थी, जिससे रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था.

अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के अनुसार, वर्तमान में इस मार्ग से तेल का पारगमन घटकर लगभग 90 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है. हालांकि बाईपास पाइपलाइनों को मिलाकर यह संघर्ष-पूर्व के स्तर का लगभग दो-तिहाई है, लेकिन फिर भी आपूर्ति पर भारी दबाव है.

जहाजों पर होने वाले हमलों के डर से वाणिज्यिक मालवाहक जहाजों ने इस रूट से जाना बेहद कम कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं.

क्या ईरान सैन्य रूप से इसे लागू कर पाएगा?

सैन्य और भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के लिए इस विशाल प्रतिबंधित क्षेत्र को पूरी तरह से लागू करना आसान नहीं होगा. यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के संस्थापक अध्यक्ष स्टीफन जुन्स के अनुसार कि अमेरिकी सैन्य सुरक्षा वाले जहाजों के खिलाफ इस प्रतिबंध को लागू करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल होगा. यदि ईरानी जहाज या विमान ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो वे अमेरिकी हमलों के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाएंगे.
 

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