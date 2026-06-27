FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs IRE 2nd T20 Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है की पिच

IND vs IRE 2nd T20 Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है की पिच

महिलाओं की मेहनत को मिला सम्मान, CM मोहन यादव ने विकास को लेकर दिए निर्देश; मुख्यमंत्री ने किया कुकरू का दौरा

महिलाओं की मेहनत को मिला सम्मान, CM मोहन यादव ने विकास को लेकर दिए निर्देश; मुख्यमंत्री ने किया कुकरू का दौरा

Explained: ISRO का कमाल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल 'हॉट टेस्ट' क्यों है ऐतिहासिक उपलब्धि?

Explained: ISRO का कमाल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल 'हॉट टेस्ट' क्यों है ऐतिहासिक उपलब्धि?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान ने ड्रोन हमलों से बहरीन को दहलाया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, क्या फिर शुरू होगा युद्ध?

अमेरिका-ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. अमेरिका द्वारा ईरान के हथियार भंडार पर किए हमलों के बाद पलटवार करते हुए ईरान ने बहरीन पर ड्रोन हमले किए हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 27, 2026, 08:50 PM IST

ईरान ने ड्रोन हमलों से बहरीन को दहलाया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, क्या फिर शुरू होगा युद्ध?

अमेरिका-ईरान के बीच हुई सैन्य झड़प. (AI इमेज) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका ने बनाया ईरान के हथियार भंडार को निशाना.
  • ईरान ने पलटवार में बहरीन में हमले किए.
  • पश्चिम एशिया में फिर से छिड़ सकती है जंग.

लंबे समय तक टिकी शांति के बाद फारस की खाड़ी और होर्मुज के आस-पास का जलक्षेत्र एक बार फिर धमाकों की चपेट में है. बहरीन ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने नया ड्रोन हमला किया है. दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका द्वारा शुक्रवार, 26 जून की रात किए गए हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. बहरीन ने ये नहीं बताया है कि ईरानी ड्रोन्स का निशाना कहां था. हरीन में US नेवी का 5वां बेड़ा मौजूद है, माना जा रहा है कि ईरान ने इस नौसैनिक अड्डे को ही निशाना बनाया है. 

बहरीन ने ताजा हमलों पर क्या कहा?

बहरीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कई ईरानी ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया. मंत्रालय ने इसे संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है. बयान के मुताबिक, इन हमलों से आम नागरिकों की जान को खतरा पैदा हुआ और इलाके में तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा.

अमेरिका ने क्यों किए ईरान पर हमले?

अमेरिका ने शुक्रवार,  26 जून की रात ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने वाली जगहों और तटीय रडार ठिकानों पर हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि 25 जून को क कमर्शियल जहाज M/V एवर लवली पर ईरान ने होर्मुज के पास हमला किया था जो इस जलडमरूमध्य से गुजर रहा था. सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि वन-वे अटैक ड्रोन से M/V एवर लवली पर हमला करने के बाद अमेरिकी विमानों ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए.  M/V एवर लवली  सिंगापुर के झंडे वाला यह कार्गो जहाज था जो ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकल रहा था. 

ईरान-अमेरिका का एक दूसरे पर आरोप

अमेरिका का कहना है कि ईरानी सेना द्वारा कमर्शियल जहाजों के खिलाफ बिना किसी उकसावे के की गई आक्रामकता से साफ तौर पर युद्धविराम का उल्लंघन हुआ है. अमेरिका ने कहा है कि  ईरान के खतरनाक व्यवहार ने नेविगेशन की आजादी में भी बाधा डाली है. सेंट्रल कमांड ने आगे कहा कि सेना होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देना जारी रखे हुए है. अमेरिकी सेना यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद और सतर्क है कि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पालन किया जाए और वे पूरी तरह से लागू रहें. 

दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को उससे संपर्क करना ही होगा. इस इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप बिना उसकी अनुमति के नहीं गुजरेगा. ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के नियंत्रण में है. इसलिए नियमों का सम्मान करें. 

क्या टूट जाएगा सीजफायर?

हाल के तनाव पर ईरान के साथ अमेरिकी बातचीत की अगुवाई करने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कड़ा बयान दिया है. जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सीजफायर समझौते को लेकर कोई मतभेद है, तो ईरान को "फोन उठाना" चाहिए. ऐसा नहीं हुआ तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा. इस हालिया घटनाक्रम से एक बार फिर युद्ध की चिंगारी भड़कने का खतरा बढ़ गया है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement