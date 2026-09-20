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ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'अगर वाशिंगटन इस दलदल से...'

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेज़ाई ने कहा कि कतर ने तेहरान की शर्तें वाशिंगटन को बता दी हैं. अब ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन का इंतजार है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 20, 2026, 09:35 AM IST

ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'अगर वाशिंगटन इस दलदल से...'

अमेरिका-ईरान जंग होगी खत्म?

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  • ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 7 शर्तें रखी हैं. 
  • तेहरान की शर्त है कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, फ्रीज फंड को डि-फ्रीज और नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाए.
  • ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रेज़ाई ने कहा कि उन्हें ट्रंप के जवाब का इंतजार है. 

ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने बातचीत शुरू करने के लिए 7 शर्तें रखी हैं. तेहरान की ओर से ये शर्तें कतर की मध्यस्थता के जरिए रखी गई हैं. साथ ही चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा कि अगर वाशिंगटन उसकी मांगों को खारिज करता है तो तेहरान निर्णायक युद्ध के लिए तैयार है. 
  
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेज़ाई ने कहा कि कतर ने तेहरान की शर्तें वाशिंगटन को बता दी हैं. अब ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन का इंतजार है. अल जज़ीरा के अनुसार, रेज़ाई ने कहा, 'हम कतर के जरिए संपर्क में हैं, जिसने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से हमारी शर्तें वाशिंगटन को बता दी हैं. हम राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.'

ईरान ने अमेरिका के सामने क्या शर्तें रखीं?

रेज़ाई ने कहा कि ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, ईरान के फ्रीज फंड को डि-फ्रीज करने और नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करना शामिल है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'ईरान ने वाशिंगटन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी हैं और तेहरान की स्थिति को स्पष्ट और असंदिग्ध बताया है. अल जज़ीरा से बात करते हुए रेज़ाई ने कहा, 'वॉशिंगटन के हित में यही है कि वह इन शर्तों को स्वीकार करे. ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हैं.'

अल जज़ीरा के अनुसार, पिछले महीने MoU की डेडलाइन होने के बाद से कतर और पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं. क्षेत्रीय देश भी उस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो फरवरी के अंत में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के बाद शुरू हुआ था.

ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका

रेज़ाई ने अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि ईरानी सैन्य आकलन के आधार पर इसकी प्रबल संभावना है. उन्होंने कहा कि तेहरान इस तरह के हालात के लिए तैयार है और पहले के दो दौर के संघर्षों के बाद उसने अपनी सैन्य योजना में बदलाव किया है. उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा योजना खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैले अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर केंद्रित है. रेज़ाई ने यह भी दावा किया कि ईरान ने हाल ही में एक अमेरिकी जहाज के पास मस्टी-वारहेड वाली एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया था.

अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना सकता है ईरान

ईरानी सुरक्षा प्रमुख ने चेतावनी दी कि उसकी भविष्य में कोई भी प्रतिक्रिया व्यापक हो सकती है, जिसमें खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध जल्द खत्म हो सकता है तो रेज़ाई ने कहा, 'व्यावहारिक रूप से युद्ध अभी भी जारी है. तेहरान इस संघर्ष को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के उद्देश्य से रणनीति अपना रहा है.'

ईरान की परमाणु पॉलिसी में कोई बदलाव?

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रेज़ाई ने कहा कि तेहरान ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने का फैसला नहीं किया है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि वाशिंगटन की कार्रवाइयां ईरान को इस तरह के फैसले की ओर धकेल सकती हैं. उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु सिद्धांत अपरिवर्तित है और तेहरान परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले धार्मिक फरमान का सम्मान करना जारी रखता है. रेज़ाई ने इस अटकल को भी खारिज कर दिया कि ईरान बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है. उन्होंने कहा कि यह जलमार्ग यमन का मामला है जो हूती विद्रोह से जुड़ा है.

उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान एक समझौते की घोषणा करने के करीब आ गए थे, लेकिन फिर उसे स्थगित कर दिया गया.रेज़ाई ने कहा कि स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन सार्वजनिक किए जाने से पहले रीजनल अप्रूवल की जरूरत हो सकती है.
 

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