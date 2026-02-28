US-Israel Strike on Iran: ईरान का जोरदार पलटवार, UAE-कतर-कुवैत समेत 7 US सैन्य बेस पर दागी मिसाइलें

Israel-US Iran War Updates: इजरायल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है. इजरायल में 'प्रोएक्टिव अलर्ट' सायरन बजने शुरू हो गए हैं.

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की शुरुआत हो गई है. इजरायल और अमेरिका ने शनिवार को अचानक ईरान पर एयरस्ट्राइक कर दी. तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोम्हौरी समेत कई इलाकों में मिसाइलें गिराई गईं. जिसका ईरान ने भयंकर पलटवार किया है. अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, आबुधाबी, कतर समेत 7 अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला बोला है. इन एयरबेस पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं.

ईरान के हमले के बाद इन मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. आइलैंड किंगडम में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है. तेहरान ने पहली ही धमकी दी थी कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वह सबसे पहले US एयरबेस को निशाना बनाएगा. लेकिन ट्रंप ने खाड़ी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया था. ईरान के इस जवाब के बाद मिडिल ईस्ट महाजंग की ओर जाता नजर आ रहा है.

