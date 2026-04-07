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नहीं थमेगा Iran-US War? ईरान ने ठुकराया प्रपोज़ल, रख दी ये 10 शर्तें

ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो नहीं चाहता है कि वो गाज़ा या फिलिस्तीन जैसी स्थिति में फंस जाए. जहां कागज़ों पर सीज़फायर है लेकिन अमेरिका और इजरायल कभी भी हमला कर सकते हैं. ईरान ने परमानेंट सॉल्यूशन की मांग की है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 07, 2026, 08:35 AM IST

नहीं थमेगा Iran-US War? ईरान ने ठुकराया प्रपोज़ल, रख दी ये 10 शर्तें

ईरान ने अमेरिका के सीज़फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. ईरान ने स्थायी समाधान की मांग की है.

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ईरान ने US के सीज़फायर का प्रपोज़ल ठुकरा दिया है. मार्च के अंत में अमेरिका ने 15 शर्तों के साथ सीज़फायर का प्रपोज़ल भेजा था. इसे ठुकराते हुए ईरान ने कहा कि उसे इस संघर्ष का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, ईरान ने स्थायी समाधान के लिए 10 शर्तें रखी हैं.

ईरान को केवल सीज़फायर स्वीकार नहीं

ईरान ने अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा है कि वह केवल युद्धविराम स्वीकार नहीं करेगा. ईरान ने एक दिन पहले ही साफ किया था कि वो गाज़ा या फिलिस्तीन जैसी स्थिति नहीं चाहता, जहां कागज़ों पर युद्ध विराम है लेकिन असल में अमेरिका और इजरायल जब-तब उस पर हमला कर देते हैं. ईरान की मांग है कि वो इस संघर्ष का परमानेंट समाधान चाहता है ताकि भविष्य में उस पर अमेरिका या इजरायल की तरफ से हमले न किए जाएं. बता दें कि 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से हुई थी.

क्या हैं युद्ध खत्म करने की ईरान की शर्तें?

- संघर्ष का स्थायी समाधान, सीज़फायर पर्याप्त नहीं
- मिडिल ईस्ट में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हों.
- होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता
- ईरान पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना
- US-Israel Attack में जिन इलाकों को नुकसान पहुंचा है उनका पुनर्निर्माण
- भविष्य में US-Israel अटैक न कर पाएं इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाने की मांग.
- युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि सीज़फ़ायर सिर्फ एक पॉज़ की तरह होगा, जिसमें विरोधियों को नई रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस संघर्षविराम को स्वीकार नहीं करेगा. 

ट्रंप का दावा- कमज़ोर हो चुका है ईरान

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि इस युद्ध में अमेरिका का एक ही मकसद है. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए. ट्रंप ने दावा किया अगर ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील को वो नहीं तोड़ते तो इजरायल खत्म हो चुका होता. ट्रंप ने दावा किया कि इस युद्ध ने ईरान की कमर तोड़ दी है. ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमता US अटैक में खत्म हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध में ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में उसे 15 साल लग जाएंगे. 

ईरान कमज़ोर तो Ceasefire का प्रेशर क्यों बना रहे हैं ट्रंप?

अब सवाल ये है कि अगर ईरान इतना कमज़ोर हो चुका है तो ट्रंप क्यों युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं, क्यों वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं? इसका इकलौता कारण है तेल. युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का पैसेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर इसका असर पड़ा है. सप्लाई प्रभावित होने से क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है जहां तेल की सप्लाई पर्याप्त है क्योंकि उन्हें भी बढ़ी हुई कीमत पर तेल खरीदना पड़ रहा है. इस वजह से अमेरिका पर होर्मुज स्ट्रेट खोलने का दबाव है. 

इसके साथ ही अगर युद्ध जारी रहा और अगर ट्रंप के कहे मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के देशों की तेल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन यूनिट्स को नष्ट कर सकता है, इसका असर तेल प्रोडक्शन पर पड़ेगा. ईरान अटैक के चलते पहले ही लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन प्रभावित हो चुका है. ऐसा होने पर तेल की सप्लाई और डिमांड का गैप और ज्यादा बढ़ेगा. इससे कीमतें और बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध जारी रहा तो दुनिया में रिसेशन की स्थिति बन सकती है.

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