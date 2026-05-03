ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिका को फिर भेजा प्रस्ताव, होर्मुज खोलने के लिए तैयार! सामने रखी नई शर्तें

पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी पहल करते हुए अमेरिका को बातचीत का नया प्रस्ताव भेजा है.

मिडल ईस्ट में महीनों से जारी भारी तनाव और जंग के बीच ईरान ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है, जो दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा और शांति के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. ईरान ने अमेरिका को बातचीत का एक नया प्रस्ताव भेजा है. इस प्रपोजल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तेहरान ने न केवल क्षेत्रीय संघर्ष को खत्म करने की बात कही है, बल्कि दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस- होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से पूरी तरह खोलने का संकेत भी दिया है.

दो चरणों वाला ईरानी शांति फॉर्मूला

ईरान ने अमेरिका के सामने बातचीत का जो खाका रखा है, वह मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित है. यह रणनीति दर्शाती है कि ईरान अब आर्थिक और सैन्य दबाव के बीच बीच का रास्ता तलाश रहा है.

तत्काल युद्धविराम और समुद्री नाकाबंदी का अंत

ईरान के प्रस्ताव का पहला चरण विश्वास बहाली पर केंद्रित है. तेहरान चाहता है कि अगले एक महीने के भीतर ईरान और लेबनान में जारी संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक ठोस डील की जाए. अमेरिका क्षेत्र में अपने नौसैनिकों द्वारा की गई नाकाबंदी को तुरंत हटाए. ईरान का मानना है कि इन कदमों से न केवल इलाके में स्थिरता बहाल होगी, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा भारी दबाव भी कम हो सकेगा.

दूसरा चरण- परमाणु कार्यक्रम पर ऐतिहासिक चर्चा

प्रस्ताव का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है. ईरान ने स्पष्ट किया है कि यदि पहला चरण सफल रहता है और अमेरिका नाकेबंदी हटाकर क्षेत्रीय शांति का वादा निभाता है, तो ईरान अगले एक महीने के भीतर अपने परमाणु मसले पर बातचीत की मेज पर आने को तैयार है. यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि लंबे समय से तेहरान इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए हुए था.

दुनिया की लाइफलाइन है होर्मुज!

ईरान के इस प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे राहत भरी खबर है. होर्मुज को दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है. इस जलमार्ग में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है. इसका पूरी तरह खुलना ग्लोबल मार्केट और वैश्विक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए संजीवनी जैसा होगा.

डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले?

ईरान के इस 14-सूत्रीय संकेत वाले प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपना जवाब पोस्ट करने में देर नहीं लगाई और कहा कि वह ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कड़ा संदेह जताया और कहा कि तेहरान ने दशकों से अपने कामों के लिए अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है.

पोस्ट में, उन्होंने लिखा कि वह जल्द ही ईरान द्वारा भेजे गए प्लान की जांच करेंगे, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव के स्वीकार्य होने की कल्पना करना मुश्किल है. बहरहाल कूटनीतिक जानकार इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ मान रहे हैं. अगर अमेरिका इस पहल पर सकारात्मक रुख अपनाता है, तो दशकों पुरानी दुश्मनी कम हो सकती है और पश्चिम एशिया में शांति का एक नया युग शुरू हो सकता है.

ईरान ने अब गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है. अब देखना यह है कि क्या अमेरिका, ईरान की शर्तों को मानकर परमाणु वार्ता की मेज तक पहुंचता है या क्षेत्र में जंग का ये दौर और लंबा खिंचता है.