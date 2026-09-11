संभावित नहीं, अब व्यावहारिक आर्थिक सहयोग की जरूरत...BRICS Summit में बोले ईरान के राष्ट्रपति; भारत की मेजबानी को सराहा

नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत और पीएम मोदी की सराहना की. उन्होंने सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने BRICS Summit को संबोधित किया

पेजेश्कियन ने मजबूत पीएम मोदी और भारत सरकार की सराहना की.

पेजेश्कियन ब्रिक्स से केवल संभावित सहयोग से आगे बढ़कर परिचालन और व्यावहारिक आर्थिक सहयोग अपनाने का आह्वान किया.



Masoud Pezeshkian BRICS: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयास किए हैं.

अपने संबोधन की शुरुआत में पेजेश्कियन ने बैठक की मेजबानी के लिए भारत की मित्र सरकार और भारतीय जनता का दिल से आभार जताया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया अपने सबसे जटिल दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में ब्रिक्स को केवल संभावित सहयोग तक सीमित न रहकर व्यावहारिक आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना होगा.

निजी क्षेत्र की भूमिका और वैश्विक आर्थिक चुनौतियां

ईरानी राष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र, उद्योग जगत और उद्यमियों की मौजूदगी को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उनके अनुसार, यही लोग ब्रिक्स के भीतर सहयोग की अवधारणा को वास्तविक आर्थिक उपलब्धियों में बदलने की क्षमता रखते हैं. पेजेश्कियन ने कहा कि आज दुनिया जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आर्थिक साधनों के बढ़ते इस्तेमाल जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है.

इन परिस्थितियों ने देशों के लिए आर्थिक माहौल को जटिल बना दिया है, लेकिन ब्रिक्स के पास इन चुनौतियों का ठोस जवाब मौजूद है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की असली ताकत केवल सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में नहीं, बल्कि उन्हें व्यापार, निवेश और संयुक्त वित्तपोषण के मजबूत नेटवर्क में बदलने की क्षमता में निहित है.

राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और वैश्विक वित्तीय प्रणाली

पेजेश्कियन ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक होना चाहिए. इसके साथ मुद्रा जोखिम प्रबंधन और पारस्परिक भुगतान व्यवस्था के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रणाली सीमित संख्या में मुद्राओं पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण राजनीतिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील है. इसलिए व्यापारिक सहयोग को वास्तविक निवेश में बदलने के लिए ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) को सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख इंजन बनाया जाना चाहिए.

ईरान का न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है प्लान ?

ईरानी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थानीय मुद्राओं में समर्पित क्रेडिट लाइन, स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण और निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए गारंटी तंत्र विकसित करे. इससे सदस्य देशों के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग को एक नई गति मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच एक ऐसे मंच के रूप में आगे बढ़ना चाहिए जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को अधिक मजबूत, टिकाऊ और व्यावहारिक बनाए.

