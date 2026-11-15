ईरान के पास अब भी 2,500 मिसाइलें, हर महीने बन रहे नए हथियार, अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर... रिपोर्ट में और क्या बड़े खुलासे?

ईरान के मिसाइल भंडार को देखकर अमेरिकी प्रशासन में आगे की रणनीति को लेकर सोच-विचार चल रहा है. दूसरी तरफ, इजरायल की तरफ से भी ईरान पर बड़े हमले का दबाव बनाया जा रहा है.

अमेरिका के दावे पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि उसने ईरान के हथियार भंडार को पूरी तरह खत्म कर दिया है. अमरीकी अखबार 'द वाल स्ट्रीट जर्नल' ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरान के पास अब भी लगभग 1,500 से 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित बची हुई हैं.

हालांकि अमेरिकी अफसरों का कहना है कि इस आकलन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि तेहरान के हथियारों की सटीक गिनती करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान के पास आज भी हजारों मिसाइलों का जखीरा मौजूद है.

क्या ईरान अब भी नई मिसाइलें बना रहा है?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में पश्चिमी देश के एक अफसर ने हैरान करने वाली जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में भले ही ईरान की सेना का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान के पास कम से कम 1,700 बैलिस्टिक मिसाइलें अब भी बची हैं.

इतना ही नहीं, खबर है कि तेहरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्टरियां हर महीने 50 नई बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रही हैं. पिछले हफ्ते ईरान ने जमीन के नीचे बनी एक नई 'मिसाइल सिटी' की जानकारी भी दुनिया के सामने रखी. द वाल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में इजरायली अफसर ने माना है कि हमलों के बावजूद ईरान फिर से हथियार जुटाने और ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है.

ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान पर क्या रुख है?

ईरान के मिसाइल भंडार को देखकर अमेरिकी प्रशासन में भी आगे की रणनीति को लेकर सोच-विचार चल रहा है. द वाल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सलाहकारों से बातचीत में संकेत दिया है कि अगर तेहरान या यमन के हूती गुट से कोई नया हमला नहीं होता, तो वे ईरान पर आगे हमला करने का फैसला रोक सकते हैं.

दूसरी तरफ, 27 अक्टूबर का चुनाव हार चुके इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर जोरदार हमले का दबाव बना रहे हैं. इजरायल के अफसरों का मानना है कि तेहरान फिर से बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है.

अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला

अमेरिकी रिपोर्ट सामने आने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने खाड़ी देश बहरीन में बने अमेरिकी बेस को निशाना बना दिया. ईरान की समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बहरीन के अल-रिफा हेलीकॉप्टर बेस पर लगे अमेरिकी एयर डिफेंस रडार पर 6 ड्रोन दागे. ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका की तरफ से की जा रही दुश्मन हरकतों का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया है.

अक्टूबर में 37 जहाजों पर हमले

खाड़ी इलाके में चल रही इस जंग का सबसे बुरा असर समुद्री व्यापार और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है. वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के आंकड़ों के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले काफी तेज हो गए हैं.

केवल अक्टूबर के महीने में 37 जहाजों पर हमले हुए थे, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में ही 10 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है. ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और नियम तोड़ने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है. हालांकि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय सेंटकॉम ने बताया है कि उसने गर्मियों से अब तक खाड़ी देशों के 1.5 अरब बैरल तेल को सुरक्षित बाहर भिजवाने में मदद की है.

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