Mojtaba Khamenei: युद्ध के बीच मोजतबा खामेनेई ने राष्ट्र को किया संबोधित, अमेरिका को दे डाली बड़ी चेतावनी

Iran US War: मोजतब खामेनेई ने कहा कि दुश्मन को मात देने तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा. पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी है कि वह अपने यहां से US मिलिट्री बेस को तुरंत बंद कराएं.

मोजतबा खामेनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया. उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान के हर नागिरक के मौत का बदला लेकर मानेंगे. हर बच्चे की मौत का बदला लिया जाएगा. मोजतबा ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का रास्ता बंद रखा जाएगा. हमारी सेना उसपर निगरानी कर रही है, जिसने भी उसको खोलने की कोशिश की उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

मोजतबा खामेनेई का यह बयान ईरानी सरकारी टीवी के एक न्यूज एंकर ने पढ़ा. वह कैमरे के सामने लाइव नहीं दिखे. उन्होंने खाड़ी के देशों को सख्त चेतावनी दी कि वह अपने यहां से US मिलिट्री बेस तुरंत बंद कर दें, वरना उन पर हमला होगा. ईरान अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती में विश्वास रखता है, लेकिन अगर अमेरिकी सैन्य अड्डों को रखने की इजाजत दी, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई ने इस बात को कबूल किया है कि इस युद्ध में यमन और इराक के हथियारबंद लड़ाके भी उनका साथ दे रहे हैं. सुप्रीम लीडर ने अपनी मिलिट्री का शुक्रिया अदा किया. जिसने जंग के हालात को बखूबी संभाला और दुश्मन को हावी नहीं होने दिया.

उन्होंने वादा किया कि जब तक ईरानियों के खून का बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक जंग जारी रहेगी. दुश्मन को हमारे नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे या उसको ध्वस्त कर देंगे.

मोजतबा ने पकड़ी अमेरिका की कमजोर नब्ज!

बता दें, 28 फरवरी 2026 को अयातुल्ला अली खामेनेई को अमेरिका-इजरायल ने मिसाइल अटैक में मार गिराया था. इसके बाद ईरान की एक्सपर्ट्स असेंबली ने रविवार को उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सु्प्रीम लीडर बना दिया. मोजतबा के कमान संभालते ही ईरान की युद्ध की रणनीति बदल गई है. अब वह मिडिल ईस्ट पर हमला करने से ज्यादा होर्मुज स्ट्रेट पर फोकस कर रहा है. क्योंकि यह ऐसी नब्ज है, जो अमेरिका के साथ-साथ दुनिया भर के देशों की इकॉनमी पर संकट ला सकती है.

