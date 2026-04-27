ईरान ने जंग खत्म करने को लेकर भेजा नया प्रस्ताव, होर्मुज फिर से खोलने के लिए ट्रंप के सामने रखी ये शर्त

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच शांति की एक नई किरण दिखाई दी है. ईरान ने युद्ध विराम और होर्मुज फिर से खोलने के लिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है,

मिडिल ईस्ट में गहराते तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. खबरों के मुताबिक, ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत काफी समय से अटकी हुई थी, उसे आगे बढ़ाने के लिए ईरान ने एक नया दांव चला है. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रपोजल भेजा है. इस बार ईरान की रणनीति थोड़ी अलग नजर आ रही है.

बातचीत का नया तरीका

अब तक की सबसे बड़ी अड़चन परमाणु मुद्दा रही है, लेकिन इस नए प्रस्ताव में ईरान ने इसे किनारे रख दिया है. ईरान का कहना है कि पहले हमें उन चीजों पर बात करनी चाहिए जिससे तनाव कम हो और लड़ाई-झगड़ा खत्म हो. एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी. न्यूक्लियर डील जैसी मुश्किल चीजों पर बात बाद में भी की जा सकती है. आसान शब्दों में कहें तो, ईरान पहले आग बुझाने की बात कर रहा है, उसके बाद ही वह घर के दूसरे मसलों पर चर्चा करना चाहता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य का पेच

इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा है होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोलना. यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है. ईरान चाहता है कि वहां लगी पाबंदियां हटाई जाएं और जहाजों का आना-जाना सामान्य हो जाए. ईरान का सीधा सा तर्क है- पहले व्यापार और रास्ता बहाल करो, उसके बाद ही हम परमाणु वार्ता जैसे कठिन विषयों पर मेज पर बैठेंगे.

ईरान के भीतर की उलझन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मध्यस्थों को बताया है कि फिलहाल ईरान के अंदर ही इस बात को लेकर एक राय नहीं बन पाई है कि अमेरिका की शर्तों का जवाब कैसे दिया जाए. वहां की सरकार के अंदर अलग-अलग गुटों में खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से फैसले लेने में देरी हो रही है.

अमेरिका का रुख

व्हाइट हाउस के पास यह प्रस्ताव पहुंच तो गया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई साफ जवाब नहीं आया है. अमेरिका की पुरानी मांग रही है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे और अपना स्टॉक देश से बाहर भेजे.

ट्रंप की चुनौती

अब सबकी नजरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हैं. ट्रंप अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत का दरवाजा भी कभी बंद नहीं किया है. उम्मीद है कि वे जल्द ही अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे ताकि तय किया जा सके कि ईरान के इस नए ऑफर का क्या करना है.

क्या निकलेगा समाधान?

इस प्रस्ताव के हिसाब से दोनों देश एक लंबे समय तक चलने वाले सीजफायर या हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं. ईरान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि मिस्र, तुर्की और कतर जैसे देशों से भी इस बारे में सलाह-मशविरा कर रहा है. स्थिति यह है कि ईरान ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है.

अगर अमेरिका 'पहले शांति, फिर परमाणु' वाली इस नीति को मान लेता है, तो मिडिल ईस्ट में तनाव काफी हद तक कम हो सकता है. लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन अपनी पुरानी शर्तों पर अड़ा रहा, तो मामला फिर से ठंडे बस्ते में जा सकता है. फिलहाल, दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह नया रास्ता वाकई शांति की ओर ले जाएगा या यह सिर्फ वक्त बिताने की एक और कोशिश है.