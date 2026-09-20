अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले थमेगी जंग? कतर के माध्यम से ईरान ने ट्रंप पाले में डाली गेंद; क्या हैं नई शर्तें

दुनिया
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच तेहरान ने कतर के जरिए वाशिंगटन के सामने नई शर्तें रखी हैं. जानिए जून के समझौते और इन नई शर्तों के बीच का पूरा अंतर.
Iran New Conditions US: अमेरिका और ईरान के बीच बीते 17 जून को 60 दिनों के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) की अवधि पिछले महीने समाप्त हो चुकी है. जिसके बाद से हॉर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री इलाकों में हमले काफी बढ़ गए हैं. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना ने अब भी ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों की सख्त घेराबंदी कर रखी है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर बना हुआ है.
ईरानी सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रजाई ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि तेहरान ने कतर के कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अमेरिका को अपनी नई शर्तें भेज दी हैं. रजाई के अनुसार, ईरान ने मुख्य रूप से लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत समाप्त करने की मांग की है.
इसके अलावा विदेशों में फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के ईरानी फंड को जारी करने, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप पर पूरी तरह रोक लगाने की शर्त रखी गई है. तेहरान ने यह भी मांग की है कि अमेरिका उसकी क्रांति के विरोधी गुटों को सहायता देना बंद करे और ईरानी क्षेत्र पर सभी सैन्य हमले रोके.
ईरान की यह नई मांगें काफी हद तक जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के समान ही दिखती हैं. जून के समझौते में भी लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्धविराम, दोनों पक्षों की संप्रभुता का सम्मान, नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने और फ्रीज फंड जारी करने का प्रावधान शामिल था. उस समय अमेरिका समर्थित 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना का प्रस्ताव था और ईरान परमाणु हथियार न बनाने तथा हॉर्मुज जलमार्ग को सुरक्षित आवाजाही के लिए खुला रखने पर सहमत हुआ था. उस समझौते में अमेरिका द्वारा ईरान के कच्चे तेल के निर्यात पर छूट देने और अतिरिक्त सैनिक न तैनात करने की बात भी शामिल थी.
हालांकि, इस बार रजाई ने अमेरिका से युद्ध के मुआवजे की पुरानी मांग का कोई जिक्र नहीं किया है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मुआवजे की मांग को छोड़ना तेहरान की नीति में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है. हालांकि मांगों की मूल सामग्री बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस बार मांगों को कतर के माध्यम से खुले तौर पर वाशिंगटन के सामने रखने का समय और तरीका बदल गया है.
ईरान का मानना है कि अमेरिका में युद्ध-विरोधी जनभावनाएं बढ़ेंगी और आगामी नवंबर के मिडटर्म चुनाव स्थिति को तेहरान के पक्ष में मोड़ सकते हैं. इसी रणनीति के तहत ईरान ने खुले तौर पर अपनी मांगें रखकर गेंद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पाले में डाल दी है.
इसके अलावा रजाई ने अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि ईरान ने तेल टैंकर पर हमला करके जून के समझौते का उल्लंघन किया था. उन्होंने कहा कि ईरान की कार्रवाई अमेरिकी सेना द्वारा बंदरगाह अब्बास और ईरानी निगरानी स्टेशन पर किए गए हमलों का जवाब थी.
अमेरिका की ओर से ईरान की इन नई शर्तों पर अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक जवाब नहीं आया है, जबकि तेहरान वाशिंगटन के रुख का इंतजार कर रहा है. किंग्स कॉलेज लंदन के विशेषज्ञ रोब गाइस्ट पिनफोल्ड का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प नवंबर के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले युद्ध समाप्त करने के प्रयास के तहत ईरान की इन शर्तों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं.