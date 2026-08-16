ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के सिर पर रखा इनाम, पकड़ने या मारने पर मिलेंगे इतने हजार डॉलर, महिलाओं को दोगुनी रकम

ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान ने एक नया ऐलान किया है. ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा.

अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने के लिए ईरान ने की इनाम की घोषणा

ईरान के सेना प्रमुख ने कहा- बहादुर महिलाओं को दोगुनी रकम मिलेगी

ईरान की सेना ने कहा- बड़ी संख्या में लोग आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं

America- Iran War: ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है. ईरान की सेना ने कहा है कि वह अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने के लिए 30,000 डॉलर के बराबर इनाम देगी. ईरानी सेना ने ये भी कहा है कि अगर ये काम कोई महिला करती है, तो इनाम की राशि दोगुनी कर दी जाएगी.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि यह योजना आर्थिक मदद में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए अनुरोधों के बाद तैयार की गई है. हतामी ने कहा कि जो कोई भी हमलावर अमेरिकी सैनिक को मारता है या पकड़कर सौंपता है, उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना से 30,000 डॉलर या 5 अरब टोमन के बराबर इनाम मिलेगा. टोमन, 10,000 ईरानी रियाल के बराबर की एक अनौपचारिक इकाई है. उन्होंने आगे कहा कि जो बहादुर ईरानी महिलाएं ऐसा काम करेंगी, उन्हें दोगुना इनाम मिलेगा.

ट्रंप के बयान के बाद की घोषणा

ईरान ने ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद की है जिसमें कहा गया था कि ईरान को हराने के बाद वह होर्मुज स्ट्रेट को यूनाइटेड स्टेट्स का क्षेत्र घोषित कर देंगे. ट्रंप ने यह दावा न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में क्राइम और लॉ एनफोर्समेंट पर एक भाषण के दौरान किया. ट्रंप ने इस भाषण का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ यूएस की सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी देने के लिए किया. उन्होंने दावा किया कि ईरान की नेवी और एयर फोर्स खत्म हो गई है और उसका सीनियर नेतृत्व भी अब कमजोर हो चुका है.

ट्रंप ने ये भी दावा कि या ईरान की नेवी के पास कुल 159 जहाज थे और सभी को तबाह किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि ये सभी जहाज अब समुद्र की गहराई में हैं. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अपने सभी 212 एयरक्राफ्ट खो दिए हैं. उन्होंने कहा कि ईरान के पास 212 बहुत अच्छे हवाई जहाज थे, जिनमें से कुछ बराक ओबामा के जरिए अमेरिका से शानदार तरीके से खरीदे गए थे. नका हर हवाई जहाज मार गिराया गया.

ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास कोई नेतृत्व नहीं है. उनका नेतृत्व समाप्त हो चुका है. बातचीत करने के लिए कोई नहीं है. यह एक समस्या है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने कुछ मिसाइलें और ड्रोन अपने पास रखे हैं, लेकिन उन्हें बनाने की उसकी क्षमता बुरी तरह खराब हो गई है. उनके रडार और इंटेलिजेंस सिस्टम चले गए हैं. ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ताकत के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि यह तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी है.