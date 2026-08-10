अमेरिका से जंग के बीच ईरान की लीडरशिप में बदलाव, खामेनेई ने क्यों लिया ये फैसला?

ईरान की लीडरशिप में बदलाव की घोषणा खामेनेई द्वारा राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से मुलाकात के बाद की गई. यह मुलाकात तब हुई जब पेजेश्कियान अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. यह फेरबदल ऐसे समय पर भी हुआ है, जब तेहरान-वाशिंगटन के बीच होर्मुज स्ट्रेट डील के केंद्र में है.

अमेरिका से जंग के बीच ईरान की लीडरशिप में बदलाव हुआ है.

खामेनेई ने SNSC के सचिव मोहम्मद बागेर जोलघाद्र को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है.

IRGC कमांडर रेज़ाई को UNSC में सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधि बनाया गया है.

अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने राजनीतिक और सिक्योरिटी काउंसिल की टॉप लीडरशिप में अचानक फेरबदल किया है. सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया है. खामेनेई ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सचिव मोहम्मद बागेर जोलघाद्र को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) कमांडर मोहसेन रेज़ाई को सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि बनाया है.

खामेनेई ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करके नई नियुक्तियों का ऐलान किया. उन्होंने जोलघाद्र को संबोधित करते हुए लिखा, 'आपके बहुमूल्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करता हूं. मुझे उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए और इस्लामी क्रांति के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए आप सफल होंगे और आपके कार्यों को हमारे गुरु, इमाम महदी की कृपा प्राप्त होगी.'

SNSC के सचिव को खामेनेई ने बनाया अपना सलाहकार

ईरान की लीडरशिप में ये बदलाव तेहरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए व्यापक शर्तें जारी करने के कुछ ही दिनों बाद किए गए हैं. ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करना जारी रखे हुए हैं. यह फेरबदल महत्वपूर्ण है क्योंकि जोलघाद्र, जोकि IRGC के पूर्व सीनियर कमांडर थे, उन्होंने अली लारीजानी के मारे जाने के बाद ही SNSC सचिव का पद संभाला था. वह तेहरान की सुरक्षा संस्थान में सबसे प्रमुख कट्टरपंथी आवाजों में से एक के रूप में उभरे थे. उनका ट्रांसफर उनके प्रभाव को कम नहीं करता, बल्कि, खामेनेई के प्रत्यक्ष राजनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी प्रमोशन उन्हें रणनीतिक फैसले लेने के केंद्र के करीब ला सकती है.

रेज़ाई को बनाया सिक्योरिटी काउंसल में प्रतिनिधि

उनके अलावा IRGC के पूर्व कमांडर रेज़ाई को SNSC में खामेनेई के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने से ये सुनिश्चित होता है कि एक अनुभवी सैन्य व्यक्ति देश की शीर्ष सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में सीधे तौर पर शामिल रहे. इसका परिणाम यह हुआ कि नेतृत्व संरचना में एक नया बदलाव आया, जिसमें जोलघाद्र औपचारिक सुरक्षा तंत्र से हटकर खामेनेई के राजनीतिक आंतरिक घेरे में आ गए, जबकि रेज़ाई ने संस्थागत सुरक्षा भूमिका संभाली.

खामेनेई के बदलाव की चर्चा क्यों?

खामेनेई की ओर से किए गए इन बदलावों की चर्चा अब ईरान की सत्ता के प्रमुख केंद्र को लेकर होने लगी है. जोलघाद्र कोई साधारण राजनीतिक ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, बल्कि ईरान की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े संस्थान सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे. लारीजानी की हत्या के बाद उनके चयन को व्यापक रूप से ईरान के रणनीतिक फैसले लेने पर IRGC के प्रभाव को मजबूत करने के रूप में देखा गया था. जोलघाद्र ईरान की राजनीति में IRGC के अधिक प्रभाव के पक्षधर माने जाते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ने के बाद वह सुप्रीम लीडर के करीब जा रहे हैं. इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान के सुरक्षा से जुड़े किसी भी फैसले पर IRGC का प्रभाव होगा.

खामेनेई के ऐलान का समय काफी महत्वपूर्ण

बात सिर्फ जोलघाद्र की ही नहीं है, रेज़ाई की नियुक्त भी काफी महत्वपूर्ण है. इस नियुक्ति से IRGC का एक पावरफुल चैनल बनकर तैयार हो गया है, जो राजनीतिक फैसले में IRGC की सहमति और प्रभाव को दिखाएगा. इन नियुक्तियों का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है. लीडरशिप में बदलाव की घोषणा खामेनेई द्वारा राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से मुलाकात के बाद की गई. यह मुलाकात तब हुई जब ईरानी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे थे. यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब होर्मुज जलडमरूमध्य तेहरान और वाशिंगटन के बीच टकराव में सबसे महत्वपूर्ण सौदेबाजी का जरिया बन गया है. ईरान ने कहा है कि रणनीतिक जलमार्ग तब तक पूरी तरह से नहीं खुलेगा जब तक कि वाशिंगटन सैन्य दबाव की समाप्ति, प्रतिबंधों को हटाने, फ्रीज ईरानी संपत्तियों को डिफ्रीज करने और जंग में नुकसान का मुआवजा समेत कई शर्तों को पूरा नहीं करता है.

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