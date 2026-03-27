कौन हैं Kash Patel, जिनके ईमेल अकाउंट में ईरान ने लगा दी सेंध, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स कर दिए लीक!

जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल के इनबॉक्स में सेंध लगी थी. ईरान के हैकर्स उनके पर्सनल मेलबॉक्स तक पहुंच गए.

मिडिल ईस्टी में चल रहा युद्ध अब भीषण रूप लेता जा रहा है. मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद अब साइबर अटैक भी शुरू हो गए हैं. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी हैकर्स ने गुरुवार को अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक कर लिया. उनकी कुछ निजी तस्वीरें वायरल कर दी.

जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि काश पटेल के इनबॉक्स में सेंध लगी थी. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पब्लिश किया गया मटीरियल असली लग रहा था. ईरान के इस साइबर अटैक से अमेरिकी जांच एजेंसियों में खलबली मच गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंदाला हैक टीम के एक ग्रुप ने इस हैक की जिम्मेदारी ली है. हैकर्स ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं और दावा किया है कि वह काश पटेल के पर्सनल मेलबॉक्स तक घुस गया.

1/3‼️ Handala Hack, the hacktivist group behind the data leak of senior engineers at Lockheed Martin and the 200,000-user Intune wipe of Stryker, has released personal photos and a document of current FBI Director Kash Patel on their public website and public Telegram channel. pic.twitter.com/iG3PhDrYOu — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) March 27, 2026

कौन हैं FBI के डायरेक्टर काश पटेल?

काश पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है. वह 21 फरवरी 2025 को FBI के डायरेक्टर बने थे. पटेल इस पद पर नियुक्त होने वाले नौवें व्यक्ति हैं. अमेरिकी सीनेट से इस पद पर बैठने के लिए उन्हें 51-49 वोटों से मंजूरी मिली थी.

काश पटेल का जन्म 25 फरवरी 1980 को गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क (अमेरिका) में हुआ था. वह एक गुजराती भारतीय मूल के हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड ग्रेजुएशन और इसके बाद पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से मास्टर्स की. FBI चीफ बनने से पहले पटेल काउंटर टेररिज्म अभियोजक, रक्षा सचिव के मुख्य कर्मचारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फेडरल प्रॉसिक्यूटर रह चुके हैं.

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