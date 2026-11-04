होर्मुज में भारत समेत 4 देशों को ईरान ने दिया फ्री पास! क्या है इस 'मेहरबानी' की असली वजह, एक्सपर्ट ने बताया इंडिया के लिए कितना फायदेमंद

ईरान के इस फैसले से भारत को कच्चे तेल, LNG और LPG की सप्लाई के साथ-साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया है. ईरान ने भारत समेत चार देशों के जहाजों को इस रास्ते से बिना रोक-टोक गुजरने की इजाजत देने का ऐलान किया है.

भारत के अलावा चीन, इराक और कतर को भी इस छूट में शामिल किया गया है. ऐसे समय में जब होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियां लगी हुई हैं, ईरान का ये कदम भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है. लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका से जंग के बीच आखिर ईरान ने भारत पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई? क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापारिक रिश्ते हैं या फिर कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति भी काम कर रही है?

ईरानी नेता ने दी फैसले की जानकारी

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोगद्दम ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को ईरानी समाचार एजेंसी ISNA को दिए इंटरव्यू में इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज से गुजरने के लिए उन पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों पर लागू हैं.

उनके मुताबिक, इन चार देशों के जहाज फिलहाल इस समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं और अमेरिकी नौसेना भी उन्हें नहीं रोक रही है. एक और दिलचस्प बात ये है कि ईरान भारतीय और चीनी जहाजों से होर्मुज से गुजरने के लिए ट्रांजिट फीस वसूल रहा है, जबकि कतर के जहाजों को बिना किसी शुल्क के आने-जाने की अनुमति है.

भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज का रास्ता?

डिफेंस और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है. ऐसे में होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे भारत की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है.

उन्होंने कहा कि पहले भारत के कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता था. हालांकि, पिछले कुछ समय में भारत ने रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों से तेल खरीदकर अपने आयात के स्रोत बढ़ाए हैं. इसके बावजूद खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई भारत के लिए बेहद जरूरी बनी हुई है. यही वजह है कि ईरान का यह फैसला भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर राहत दे सकता है.

ईरान के इस फ्री पास की असली वजह क्या?

यूके देवनाथ के मुताबिक, ईरान का भारत समेत चार देशों को होर्मुज से जहाज निकालने की अनुमति देना एक बेहतरीन और पॉजिटिव डेवलपमेंट है. उनका मानना है कि ईरान भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है. खासकर अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद ईरान के लिए जरूरी सामान हासिल करना बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में भारत से खाने-पीने की चीजें, दवाइयां और इलेक्ट्रिकल सामान मंगाना ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है.

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेंच

एक्सपर्ट ने एक अहम सवाल भी उठाया है. ईरान ने अपनी तरफ से भारतीय जहाजों को रास्ता देने की बात कह दी है, लेकिन क्या अमेरिका भी उन्हें ईरानी बंदरगाहों तक जाने देगा? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेंच है. यूके देवनाथ के अनुसार, अमेरिका की नैवी पिछले कई महीनों से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही है. ऐसे में किसी भी देश का जहाज अगर ईरान के बंदरगाह की ओर जाता है, तो उसे अमेरिकी नौसेना की रोक का सामना करना पड़ सकता है.

यूके देवनाथ ने बताया कि भारतीय जहाजों को भी पहले ईरान की तरफ जाते समय अमेरिकी नौसेना ने रास्ते में रोककर उनके कैप्टन से गंतव्य के बारे में पूछताछ की थी. जब उन्हें पता चला कि जहाज ईरानी बंदरगाह जा रहा है, तो उसे वापस लौटने के लिए कहा गया. हालांकि, अगर भारतीय जहाज यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, इराक या ओमान जैसे देशों की तरफ जा रहे हों, तो अमेरिकी नौसेना उन्हें सामान्य रूप से आने-जाने देती है. इसलिए ईरान की तरफ से मिली छूट के बावजूद अमेरिकी रुख काफी मायने रखता है.

भारत को क्या होगा फायदा?

एक्सपर्ट यूके देवनाथ का कहना है कि इस फैसले से भारत को कई स्तरों पर फायदा मिल सकता है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, LNG और LPG मंगाता है. अगर भारतीय जहाज बिना किसी रुकावट के होर्मुज से गुजरकर भारत पहुंचते हैं, तो तेल और गैस की सप्लाई पर बना दबाव कम हो सकता है.

इसका फायदा सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं रहेगा. पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे तैयार उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जो आशंकाएं पैदा हो रही थीं, उनमें भी कमी आ सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल की किल्लत है, बल्कि इससे भविष्य में सप्लाई बाधित होने का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी.

30 से ज्यादा देशों के साथ तेल को लेकर हुए समझौते

भारत पहले से ही 30 से ज्यादा देशों के साथ तेल आपूर्ति के समझौते कर चुका है. इसके अलावा जामनगर रिफाइनरी में वेनेजुएला जैसे देशों के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक समुद्री रास्ते या देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता.

क्या भारत ईरान से सीधे तेल भी ला पाएगा?

सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है. अगर कोई भारतीय जहाज ईरान के खार्ग आइलैंड जैसे बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर भारत लौटना चाहता है, तो क्या अमेरिकी नौसेना उसे रास्ता देगी? फिलहाल इस पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक, भारत का विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में है. अगर भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अपने जहाजों के लिए विशेष छूट मिल जाती है, तो यह देश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता होगी. इससे भारत को ईरान से तेल खरीदने के विकल्प पर भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

रिश्ते मजबूत करने की कोशिश भी

इस फैसले के पीछे ईरान के अपने आर्थिक और कूटनीतिक हित भी हैं. ईरानी नेता ने साफ संकेत दिया कि भारत के जहाजों को छूट देने का एक मकसद भारत से दवाइयों की सप्लाई को आसान बनाना है. वहीं, चीन को ये सुविधा देने के पीछे उसकी राजनीतिक मदद हासिल करने की रणनीति बताई गई है यानी ईरान के लिए ये फैसला सिर्फ समुद्री रास्ता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल आर्थिक हालात में अपने भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश भी है.

ईरान का ये फैसला भारत के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब अमेरिकी नौसेना की तरफ से भी रास्ता साफ हो. फिलहाल भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि होर्मुज के रास्ते उसकी व्यापारिक और ऊर्जा सप्लाई को लेकर एक सकारात्मक संकेत मिला है. आने वाले दिनों में अमेरिका का रुख तय करेगा कि ईरान की ये छूट भारत के लिए कितनी बड़ी आर्थिक राहत में बदल पाती है.

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