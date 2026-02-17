Iran के हाथ में ट्रंप की सबसे कमजोर नस, जिससे दुनिया भर में मच सकती है खलबली?

ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दे तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है. तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में होगा.

मिडिल ईस्ट में उस समय खलबली मच गई, जब मंगलवार को ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ((Strait of Hormuz) में मिसाइलें दाग दीं. यह उस समय हुआ जब जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही थी. ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वह जब चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को बंद कर सकता है. यह एरिया समुद्र में ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन माना जाता है.

होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में है. यह उत्तर में फारस की खाड़ी, दक्षिण में ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है. समुद्र में यह रास्ता 33 किमी चौड़ा और लगभग 167 किमी लंबा है. इसमें शिपिंग लेन लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी हैं. इस रास्ते से हर रोज लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो अलग-अलग देशों में पहुंचता है. इसमें करीब 20-25% वैश्विक कच्चा तेल (Crude Oil) और 30% नेचुरल गैस होती है.

अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है. तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. इसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है. यही वजह है कि व्हाइट हाउस की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान जंग की खुली चुनौती दे रहा है.

युद्ध से क्यों डर रहा अमेरिका?

एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान अपने मन मुताबिक समझौते के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है. इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके में मिल‍िट्री एक्‍सरसाइज भी शुरू कर रखी है. उसको पता है यह अमेरिका की ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई पावरफुल देशों के सबसे कमजोर नस है.

ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके साथ सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात न करे, बल्कि उसके ऊपर लगाए सभी सेंशन को हटाने पर भी चर्चा करे. साथ ही उसकी घरेलू राजनीति में दखल न दे. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने की गारंटी दे, वरना हम अपनी ताकत से उसे मजबूर कर देंगे. ईरान का कहना है कि वह खुद हमला करके जवाब देगा.

अमेरिका-ईरान के बीत दूसरे दौर की बातचीत खत्म

हालांकि, जेनेवा में हुई दूसरे दौर की बातचीत काफी सकारात्मक मानी जा रही है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि चर्चा काफी गंभीर रही. दोनों देशों ने अपने-अपने मुद्दे पेश किए गए. जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई. 'गाइडिंग प्रिंसिपल्स' पर आम सहमति बन गई. आगे का मसौदा जल्द ही बताया जाएगा.

