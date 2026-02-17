FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों के बाद सौरव गांगुली ने किया इमरान खान का समर्थन, दिग्गजों की अपील को लेकर दिया बयान

गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों के बाद सौरव गांगुली ने किया इमरान खान का समर्थन, दिग्गजों की अपील को लेकर दिया बयान

Iran के हाथ में ट्रंप की सबसे कमजोर नस, जिससे दुनिया भर में मच सकती है खलबली?

Iran के हाथ में ट्रंप की सबसे कमजोर नस, जिससे दुनिया भर में मच सकती है खलबली?

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

Homeदुनिया

दुनिया

Iran के हाथ में ट्रंप की सबसे कमजोर नस, जिससे दुनिया भर में मच सकती है खलबली?

ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दे तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है. तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में होगा.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 11:54 PM IST

Iran के हाथ में ट्रंप की सबसे कमजोर नस, जिससे दुनिया भर में मच सकती है खलबली?

ayatollah ali khamenei and donald trump

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मिडिल ईस्ट में उस समय खलबली मच गई, जब मंगलवार को ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ((Strait of Hormuz) में मिसाइलें दाग दीं. यह उस समय हुआ जब जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही थी. ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वह जब चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को बंद कर सकता है. यह एरिया समुद्र में ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन माना जाता है. 

होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में है. यह उत्तर में फारस की खाड़ी, दक्षिण में ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है. समुद्र में यह रास्ता 33 किमी चौड़ा और लगभग 167 किमी लंबा है. इसमें शिपिंग लेन लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी हैं. इस रास्ते से हर रोज लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो अलग-अलग देशों में पहुंचता है. इसमें करीब 20-25% वैश्विक कच्चा तेल (Crude Oil) और 30% नेचुरल गैस होती है.

अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है. तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. इसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है. यही वजह है कि व्हाइट हाउस की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान जंग की खुली चुनौती दे रहा है.

युद्ध से क्यों डर रहा अमेरिका?

एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान अपने मन मुताबिक समझौते के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है. इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके में मिल‍िट्री एक्‍सरसाइज भी शुरू कर रखी है. उसको पता है यह अमेरिका की ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई पावरफुल देशों के सबसे कमजोर नस है. 

ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके साथ सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात न करे, बल्कि उसके ऊपर लगाए सभी सेंशन को हटाने पर भी चर्चा करे. साथ ही उसकी घरेलू राजनीति में दखल न दे. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने की गारंटी दे, वरना हम अपनी ताकत से उसे मजबूर कर देंगे. ईरान का कहना है कि वह खुद हमला करके जवाब देगा.

अमेरिका-ईरान के बीत दूसरे दौर की बातचीत खत्म

हालांकि, जेनेवा में हुई दूसरे दौर की बातचीत काफी सकारात्मक मानी जा रही है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि चर्चा काफी गंभीर रही. दोनों देशों ने अपने-अपने मुद्दे पेश किए गए. जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई. 'गाइडिंग प्रिंसिपल्स' पर आम सहमति बन गई. आगे का मसौदा जल्द ही बताया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
MORE
Advertisement
धर्म
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
MORE
Advertisement