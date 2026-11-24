परस्तू अहमदी का ये गाना दिसंबर, 2024 में यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, जिसमें वह मेल म्यूजिशियन के साथ स्लीवलैस ड्रेस में गाना गा रही हैं.

ईरान में महिला सिंगर परस्तू अहमदी को बिना हिजाब के मेल म्यूजिशियंस के साथ गाना गाने पर 74 कोड़े मारे गए. उन्हें अश्लील और अनैतिक माने जाने वाले ऑनलाइन कॉन्टेंट बनाने और उसे दोषी पाया गया था. परस्तू के जिस गाने को अश्लील बताया गया, उस वीडियो में कोई ऑडियंस नहीं थी. उन्होंने सिर्फ मेल म्यूजिशियंस के साथ गाना रिकॉर्ड किया था और इस दौरान स्लीवलैस ब्लैक ड्रेस पहने हुई थीं.

ईरान की न्यूज वेबसाइट Emtedad ने सिंगर के वकील मोस्तफा नीली के हवाले से बताया कि परस्तू अहमदी को दिसंबर, 2024 में यूट्यूब पर शेयर किए गए गाने पर सजा मिली है. अहमदी और उनके चार म्यूजिशियन साथियों पर आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एक्टिविटीज और ट्रेवल पर भी दो साल का बैन लगाया गया है. हालांकि ईरानी वेबसाइट ने ये क्लीयर नहीं किया कि नीली सिर्फ परस्तू अहमदी के वकील थे या पांचों दोषियों के.

परस्तू अहमदी ने वीडियो में बिना हिजाब गाना गाया

परस्तू अहमदी ने ये गाना दिसंबर, 2024 में यूट्यूब पर जारी किया था. इस कॉन्सर्ट में वह मेल म्यूजिशियंस के साथ स्लीवलैस ड्रेस में गाना गा रही हैं. ईरान में महिलाओं को बिना हिजाब के ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएट करने पर प्रतिबंध है.

महिला सिंगर का ये गाना कोम के पास ऐतिहासिक देर-ए-गाजिन कारवांसेराई में रिकॉर्ड किया गया था. यह यात्रियों के आराम करने की जगह है. इसमें अहमदी ने बिना किसी लाइव ऑडियंस के, एक बड़े फारसी कारपेट के साथ कम रोशनी वाले स्टेज पर परफॉर्म किया.

सिंगर ने तोड़े ईरानी शासन के नियम

परस्तू अहमदी ने परफॉर्मेंस के समय ईरान के सबसे जरूरी नियम का पालन नहीं किया, जोकि हिजाब पहनना है. वो लाइव वीडियो में ब्लैक स्लीवलैस ड्रेस पहने हुई हैं. इसके अलावा उन्होंने बाल भी खुले रखे थे. वीडियो को यूट्यूब पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिसके बाद इसने देश में महिला आर्टिस्ट्स पर लगे बैन की ओर ध्यान खींचा.

ईरान की ज्यूडिशियरी ने इस परफॉर्मेंस पर संज्ञान लिया और इसे देश के कानूनी और धार्मिक नियमों का उल्लंघन बताया. इसके बाद परस्तू अहमदी और उनकी प्रोडक्शन टीम के खिलाफ केस ओपन किया गया.

ईरान की ज्यूडिशियरी से जुड़ी न्यूज एजेंसी, मिजान ने इस परफॉर्मेंस को गैर-कानूनी कॉन्सर्ट बताया था. उसका कहना था कि परस्तू अहमदी का ये कॉन्सर्ट ईरान के धार्मिक नियमों के मुताबिक नहीं था.

परस्तू अहमदी पर क्या-क्या आरोप लगाए गए?

अहमदी और उनकी टीम के लोगों पर नैतिकता को ठोस पहुंचाने का आरोप लगा. अधिकारियों ने 'अश्लील' और 'अनैतिक' कॉन्टेंट क्रिएट करने और उसे वायरल करने का मुकदमा चलाया. जून में एक अदालत ने परस्तू अहमदी और उनकी टीम को 74-74 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी. सितंबर में भी इस सजा को बरकरार रखा गया था.

इस मामले में पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अहमदी और म्यूजिशियन, प्रोडक्शन टीम के 9 लोगों को सजा सुनाई गई है. हालांकि ये अभी क्लीयर नहीं हो पाया है कि बाकी चार लोगों को सजा मिली है या नहीं.

सितंबर में जब अदालत ने कोड़े मारने की सजा को बरकरार रखा तो मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी अधिकारियों से कोड़े मारने की सजा को रोकने की अपील की थी. इस सजा को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बताया था.

ईरान में हिजाब के खिलाफ 4 साल पहले हुए थे प्रदर्शन

ईरान ने सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद 2022 में देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. महसा अमिनी नाम की महिला को ड्रेस कोड तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई थी. इन प्रोटेस्ट के बाद दुनियाभर में ईरान की महिलाओं की आजादी की मांग उठी, तब से ज्यादातर महिलाएं ईरान में बिना हिजाब के सार्वजनिक जगहों पर जाती हैं.

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