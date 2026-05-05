अमेरिका से सीजफायर के बीच ईरान ने इस देश पर किया हमला, कई भारतीय घायल, मची भारी तबाही

मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता के बीच एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है. ईरान द्वारा किए गए ताजा ड्रोन हमले ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं.

मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों को उस समय बड़ा झटका लगा जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे अनौपचारिक संघर्ष-विराम के बावजूद क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति बन गई. सोमवार (4 मई 2026) को ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के महत्वपूर्ण क्षेत्र फुजैराह पर ड्रोन हमले की खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है.

इस हमले के बाद न केवल तेल संकट गहराने का डर पैदा हुआ है, बल्कि इसमें भारतीय नागरिकों के हताहत होने से भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. यूएई का फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन सोमवार को उस वक्त थर्रा उठा जब ईरानी ड्रोन्स ने एक प्रमुख तेल संयंत्र को निशाना बनाया.

फुजैराह पर हमला

हमले के तुरंत बाद संयंत्र में भीषण आग लग गई. फुजैराह यूएई के लिए केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है. यह क्षेत्र उस पाइपलाइन का अंतिम सिरा है, जिसका निर्माण यूएई ने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के विकल्प के रूप में किया था.

दरअसल, ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में होर्मुज से तेल का परिवहन करना जोखिम भरा होता है, ऐसे में फुजैराह के जरिए यूएई सीधे अरब सागर तक पहुंच बनाता है. इस केंद्र पर हमला करना सीधे तौर पर यूएई की वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला और उसकी सुरक्षा रणनीति को चुनौती देने जैसा है.

तीन भारतीय नागरिक घायल

इस हमले ने भारत के लिए भी स्थिति गंभीर कर दी है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, तेल संयंत्र में हुए विस्फोट और आगजनी की चपेट में आने से तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. यूएई में स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की है.

दूतावास ने स्पष्ट किया है कि वे स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के निरंतर संपर्क में हैं ताकि घायल भारतीयों को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके. भारतीय समुदाय की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, और दूतावास प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहा है.

दहशत का माहौल

हमले के बाद यूएई में सुरक्षा व्यवस्था को हाई-अलर्ट पर रखा गया है. सोमवार को पूरे देश में दो बार मिसाइल हमले के आपातकालीन सायरन गूंजे, जिससे स्थानीय निवासियों और प्रवासियों में दहशत फैल गई. लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों और बंकरों में शरण लेने के निर्देश दिए गए.

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद यह पहला मौका है जब यूएई को इस तरह की गंभीर चेतावनी जारी करनी पड़ी है. हालांकि, कुछ समय बाद स्थिति को नियंत्रित बताते हुए ऑल क्लियर का सिग्नल दिया गया, लेकिन इस सायरन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में शांति की डोर कितनी कच्ची है.

बड़े युद्ध की आहट?

ईरान का यह कदम सीधे तौर पर शांति वार्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा है. जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तेल संयंत्रों को निशाना बनाना और नागरिक इलाकों के पास हमले करना युद्ध के फिर से भड़कने का संकेत दे रहे हैं.

अगर यह तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर न केवल वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है. फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं.