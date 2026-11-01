ईरान के निशाने पर ब्रिटेन! रॉयल नेवी-एयरफोर्स 'आतंकी लिस्ट' में शामिल, MI6 को माना दुश्मन; अब बढ़ेगा टकराव? एक्सपर्ट की राय

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और ब्रिटेन के कूटनीतिक रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने 1 नवंबर 2026 को एक बहुत बड़ा ऐलान किया. ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को औपचारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. इसके साथ ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को ईरान ने दुश्मन गुट करार दिया है.

डिफेंस एक्सपर्ट यू.के. देवनाथ ने DNA India से बातचीत में बताया कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच यह अविश्वास 1979 की ईरानी क्रांति के समय से चला आ रहा है. हाल के दिनों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने एक-एक करके ईरान की प्रमुख सैन्य शाखा 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करना शुरू कर दिया है.

पश्चिमी देशों और इजरायल की इस कार्रवाई का मतलब यह है कि अगर आईआरजीसी का कोई भी वर्तमान या पूर्व सदस्य इन देशों में जाता है, तो उसे आतंकी मानकर तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके परिवार वालों को वीजा-पासपोर्ट तक नहीं दिया जाता. पश्चिमी देशों के इस कड़े कदम से ईरान के अंदर भारी गुस्सा है. इसी बैकलैश और बदले की भावना के तहत ईरान ने भी कानूनी और कूटनीतिक पलटवार करते हुए ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी MI6 को आतंकी घोषित कर दिया है.

ईरान ने बयान में ब्रिटेन पर अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर काम करने का सीधा इल्जाम लगाया है. ईरान का आरोप है कि छेड़े गए संघर्ष में ब्रिटेन ने जमीन और अधिकार वाले इलाकों में बने सैन्य व साजो-सामान के ठिकाने अमेरिका और इजरायल को इस्तेमाल करने दिए.

इसी वजह से ईरान ने जासूसी विरोधी कानून के तहत ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को दुश्मन गुट में शामिल कर लिया है. इस कानून के तहत अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के साथ किसी भी तरह के सहयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा.

यू.के. देवनाथ के अनुसार, 28 फरवरी, 2026 बाद से अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं. इन हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद ब्रिटिश सैन्य ठिकानों, खुफिया केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स से अमेरिकी सेना को पूरा सहयोग मिल रहा है. अब ब्रिटेन के इन अंगों को आतंकी संगठन घोषित करने का सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान चाहे, तो वह खाड़ी देशों में मौजूद रॉयल एयरफोर्स, रॉयल आर्मी और MI6 के ठिकानों पर रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन दाग सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट ने यह भी मानना है कि इसका जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ा सैन्य असर नहीं होगा क्योंकि खाड़ी में ब्रिटिश सेना की मौजूदगी बहुत ही कम यानी नाममात्र है. यह असल में ब्रिटेन के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा ज्यादा है.

📣 Déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran relative aux mesures de réciprocité de l'Iran face aux agissements illégaux et hostiles du gouvernement britannique 31 octobre 2026 Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, tout en condamnant les politiques et agissements anti-iraniens du gouvernement britannique, contraires aux principes de la Charte des Nations Unies et au droit international, en particulier au principe du respect de la souveraineté nationale et à l'interdiction de recourir à des mesures illégales contre d'autres pays, réaffirme la détermination du gouvernement de la République islamique d'Iran à prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et les intérêts nationaux de l'Iran. Sur cette base, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, conformément à la résolution du Conseil suprême de sécurité nationale et en réponse aux actions hostiles menées depuis un an par le gouvernement britannique contre la République islamique d'Iran, notamment sa participation à la guerre imposée américano-sioniste contre l'Iran par la mise à disposition de bases, de moyens militaires et d'un soutien logistique permanent dans les territoires relevant de la juridiction britannique, ainsi que la décision de ce gouvernement, en date du 13 juillet 2026, de placer le Corps des gardiens de la révolution islamique sous le régime de la loi de 2026 sur les menaces étatiques, annonce ce qui suit : a) À compter de la publication de la présente déclaration (1er novembre 2026), le Service de renseignement extérieur britannique (MI6) est désigné « groupe hostile » au sens de la note 2 de l'article 1 de la loi relative au renforcement des peines pour espionnage et coopération avec le régime sioniste et les pays hostiles contre la sécurité et les intérêts nationaux, et les dispositions de cette loi sont appliquées à l'égard de cette institution britannique. b) À compter de la publication de la présente déclaration (1er novembre 2026), la Marine royale britannique (Royal Navy) et l'Armée de l'air royale britannique (Royal Air Force) relèvent du champ d'application de la loi relative aux mesures de réciprocité face à la désignation du Corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste par les États-Unis d'Amérique ; en conséquence, ces deux institutions sont reconnues comme organisations terroristes. Il va de soi que ces mesures sont prises conformément aux normes du droit international et dans le cadre du principe de réciprocité, et que la responsabilité de leurs conséquences incombera au gouvernement britannique.