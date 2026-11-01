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दुनिया

ईरान के निशाने पर ब्रिटेन! रॉयल नेवी-एयरफोर्स 'आतंकी लिस्ट' में शामिल, MI6 को माना दुश्मन; अब बढ़ेगा टकराव? एक्सपर्ट की राय

ईरान ने ब्रिटिश सेना को आतंकी सूची में डालकर साफ चेतावनी दी है कि टकराव बढ़ा तो युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल सकता है.

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Aman Upadhyay

Updated : Nov 01, 2026, 06:44 PM IST

ईरान के निशाने पर ब्रिटेन! रॉयल नेवी-एयरफोर्स 'आतंकी लिस्ट' में शामिल, MI6 को माना दुश्मन; अब बढ़ेगा टकराव? एक्सपर्ट की राय

ईरान ने कहा कि अमेरिका ने कोई नया हमला किया तो उसका तुरंत और करारा जवाब दिया जाएगा, (Photo IANS)

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और ब्रिटेन के कूटनीतिक रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने 1 नवंबर 2026 को एक बहुत बड़ा ऐलान किया. ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को औपचारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. इसके साथ ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को ईरान ने दुश्मन गुट करार दिया है. 

तेहरान यह कदम क्यों उठाया?

डिफेंस एक्सपर्ट यू.के. देवनाथ ने DNA India से बातचीत में बताया कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच यह अविश्वास 1979 की ईरानी क्रांति के समय से चला आ रहा है. हाल के दिनों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने एक-एक करके ईरान की प्रमुख सैन्य शाखा 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करना शुरू कर दिया है.

पश्चिमी देशों और इजरायल की इस कार्रवाई का मतलब यह है कि अगर आईआरजीसी का कोई भी वर्तमान या पूर्व सदस्य इन देशों में जाता है, तो उसे आतंकी मानकर तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके परिवार वालों को वीजा-पासपोर्ट तक नहीं दिया जाता. पश्चिमी देशों के इस कड़े कदम से ईरान के अंदर भारी गुस्सा है. इसी बैकलैश और बदले की भावना के तहत ईरान ने भी कानूनी और कूटनीतिक पलटवार करते हुए ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी MI6 को आतंकी घोषित कर दिया है.

ब्रिटेन पर क्या आरोप लगा?

ईरान ने बयान में ब्रिटेन पर अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर काम करने का सीधा इल्जाम लगाया है. ईरान का आरोप है कि छेड़े गए संघर्ष में ब्रिटेन ने जमीन और अधिकार वाले इलाकों में बने सैन्य व साजो-सामान के ठिकाने अमेरिका और इजरायल को इस्तेमाल करने दिए.

इसी वजह से ईरान ने जासूसी विरोधी कानून के तहत ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को दुश्मन गुट में शामिल कर लिया है. इस कानून के तहत अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के साथ किसी भी तरह के सहयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा.

क्या ब्रिटेन के ठिकानों पर हमला करेगा ईरान?

यू.के. देवनाथ के अनुसार, 28 फरवरी, 2026 बाद से अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं. इन हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद ब्रिटिश सैन्य ठिकानों, खुफिया केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स से अमेरिकी सेना को पूरा सहयोग मिल रहा है. अब ब्रिटेन के इन अंगों को आतंकी संगठन घोषित करने का सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान चाहे, तो वह खाड़ी देशों में मौजूद रॉयल एयरफोर्स, रॉयल आर्मी और MI6 के ठिकानों पर रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन दाग सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट ने यह भी मानना है कि इसका जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ा सैन्य असर नहीं होगा क्योंकि खाड़ी में ब्रिटिश सेना की मौजूदगी बहुत ही कम यानी नाममात्र है. यह असल में ब्रिटेन के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा ज्यादा है.

पश्चिम एशिया के देशों पर पड़ेगा दबाव?

यू.के. देवनाथ ने स्पष्ट किया कि ईरान काफी समय से पश्चिम एशिया के अरब देशों पर दबाव बना रहा है कि वे जमीन से विदेशी सैन्य अड्डों को हटाएं. ईरान की 7 सूत्रीय और 14 सूत्रीय मांगों में यह सबसे मुख्य मांग रही है कि कुवैत, अबू धाबी (यूएई), ओमान, सऊदी अरब और इराक से अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरी तरह खत्म किए जाएं. ब्रिटेन की सेना को आतंकी घोषित करके ईरान अब अरब देशों पर यह नया कूटनीतिक दबाव बनाएगा कि वे इलाके से रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी और MI6 के अड्डों व अधिकारियों को भी वापस भेज दें.

होर्मुज पर क्या होगा असर?

अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए पश्चिमी खाड़ी में स्थित ईरान के सभी 9 प्रमुख बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है. दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक यह नाकेबंदी नहीं हटती, वह होर्मुज में जहाजों पर हमले जारी रखेगा. 

यू.के. देवनाथ के अनुसार, अमेरिका में 3 नवंबर को मिड-टर्म चुनाव के नतीजे आने के बाद 4 तारीख के आसपास दोहा (कतर) में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की अहम बातचीत हो सकती है. इस बैठक में एक सहमति बनने की भी उम्मीद है. यदि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेता है तो ईरान भी होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले तुरंत रोक देगा. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में ब्रिटेन अमेरिका और इजरायल  को सहयोग देना जारी रखेगा. 

ईरान की सेना ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है?

अल जजीरा के मुताबिक, ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई नया हमला किया तो उसका तुरंत और करारा जवाब दिया जाएगा. सैन्य प्रवक्ता ने साफ लहजे में कहा कि अगर नई जंग छिड़ती है तो इस संघर्ष का दायरा सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दूर-दूर तक फैलेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला कोई भी टकराव पिछली जंगों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबा खिंच सकता है. प्रवक्ता ने खुलासा किया कि ईरान का सैन्य सिद्धांत अब केवल बचाव करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ समय पहले से यह आक्रामक रुख में बदल चुका है.

यह भी पढ़ें:- 680 हमले, 122 पुलिसवालों की मौत; मुनीर की हार्ड-स्टेट नीति से खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के आसार... रिपोर्ट में और क्या?

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