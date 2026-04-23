ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया में हो जाएगा ब्लैकआउट! तेल के बाद अब इस जरूरी चीज की सप्लाई पर करने जा रहा वॉर?

मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब जमीन और आसमान से निकलकर समंदर की गहराइयों तक पहुंच गया है. ईरान की ओर से अब ऐसी चीज को निशाना बनाने का संकेत मिल रहा है, जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.

मिडिल ईस्ट में चल रही खींचतान अब केवल मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसी अदृश्य जंग की ओर बढ़ रही है जो आपकी उंगलियों पर थिरकने वाले इंटरनेट को पल भर में खामोश कर सकती है. ईरान से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया के हालिया संकेतों ने दुनिया की नींद उड़ा दी है.

खबर है कि ईरान अब समंदर के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है, जिन पर पूरी दुनिया का डिजिटल ढांचा टिका है. अभी तक युद्ध की चर्चा तेल के कुओं और जहाजों पर कब्जे तक सीमित थी, लेकिन अब बात 'डेटा वॉर' तक पहुंच गई है.

क्या है ये डेटा वॉर का खतरा?

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) से जुड़े मीडिया ने हाल ही में पर्शियन गल्फ और होर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाइलाइट किया है. इसका सीधा संदेश है कि अगर तनाव बढ़ा, तो ईरान का अगला निशाना ये अंडरसी केबल्स हो सकती हैं.

डिजिटल दुनिया का एक बड़ा चोकपॉइंट

होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया केवल तेल सप्लाई के रास्ते के तौर पर जानती है, लेकिन डिजिटल दुनिया में यह एक बड़ा चोकपॉइंट है. यहां से दर्जनों अंतरराष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं, जो एशिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ती हैं. यह खाड़ी देशों जैसे- यूएई, सऊदी अरब और कतर की इंटरनेट लाइफलाइन है. अगर यहां केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो केवल एक देश नहीं, बल्कि आधी दुनिया का इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है.

कितना बड़ा होगा असर?

दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डेटा इन्हीं पतली केबल्स के जरिए सफर करता है. अकेले रेड सी और होर्मुज के आसपास 15 से 20 प्रमुख केबल्स बिछी हैं. एक साथ कई केबल्स कटने पर इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी. बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेस, ऑनलाइन पेमेंट (UPI) और वीडियो स्ट्रीमिंग ठप हो सकती हैं.

मरम्मत में देरी

समंदर की गहराई में केबल ठीक करना कोई आसान काम नहीं है. अगर युद्ध की स्थिति रही और रिपेयर टीमें वहां नहीं पहुंच पाईं, तो इंटरनेट हफ्तों या महीनों तक बंद रह सकता है.

क्या भारत भी है खतरे के रडार पर?

भारत इस खतरे से अछूता नहीं है. हमारा करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की ओर यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली इन्हीं केबल्स से होकर गुजरता है. हालांकि भारत के पास पूर्व से एक बैकअप रास्ता है, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं है कि पूरे देश का लोड संभाल सके. केबल्स को नुकसान होने का मतलब है भारत में गूगल, फेसबुक से लेकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तक सब कुछ प्रभावित होना.

केबल्स काटना कितना आसान?

अंडरसी केबल्स को काटना बहुत मुश्किल नहीं है. कई बार जहाजों के लंगर टकराने से ये केबल्स अनजाने में टूट जाती हैं. लेकिन अगर कोई देश जानबूझकर सबमरीन माइन्स या विशेष पनडुब्बियों के जरिए इन्हें निशाना बनाए, तो यह तबाही बड़े स्तर पर होगी.

धमकी या हकीकत?

एक्सपर्ट्स इसे ईरान की एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं. इसे लास्ट रिसॉर्ट यानी आखिरी विकल्प माना जाता है, क्योंकि केबल कटने पर खुद ईरान का इंटरनेट भी प्रभावित होगा. लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात बदल रहे हैं, डेटा वॉर की यह धमकी अब कोरी कल्पना नहीं लगती.

आज की दुनिया जमीन और तेल से ज्यादा डेटा पर टिकी है. अगर यहां कुछ भी होता है, तो उसका झटका आपके स्मार्टफोन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाएगा.