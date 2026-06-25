होर्मुज से सालाना 40 अरब डॉलर कमा सकता है ईरान! चीन से मांगी मदद, क्या है योजना?

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को कमाई के एक बड़े जरिए के रूप में देख रहा है. यहां से हर साल लगभग 30 हजार जहाज गुजरते हैं. इन जहाजों के जरिए रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस वैश्विक बाजारों में पहुंचती है.

होर्मुज को मोटी कमाई की जरिया बनाने की तैयारी में ईरान.

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने का प्लान.

सिर्फ शुल्क से हर साल 40 अरब डॉलर कमा सकता है ईरान.

युद्ध रुकने और अमेरिका के साथ जारी बातचीत के बीच ईरान होर्मुज स्ट्रेट को कमाई का एक बड़ा जरिया बनाने की योजना बना रहा है. पूरी दुनिया के लिए अहम इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए शुल्क लेकर 40 अरब डॉलर तक कमा सकता है. अगर यह योजना सच में लागू हो जाती है, तो ईरान को बिना कुछ किए पैसे कमाने का जरिया मिल जाएगा.

क्या है ईरान की ट्रांजिट फीस वसूलने की योजना?

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान अगर सफल होता है तो वह फीस वसूल कर हर साल 40 बिलियन डॉलर तक कमा सकता है. इतिहास में अब तक होर्मुज से गुजरने पर कभी पैसे नहीं वसूले गए हैं. लेकिन, युद्ध के बाद ईरान अब इससे आर्थिक लाभ उठाने की सोच रहा है. ईरान अपनी इस योजना के लिए तुर्की के के मॉडल को आधार बना रहा है. तुर्की अपने 'डारडनेल्स' और 'बोस्फोरस' स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से ट्रांजिट फीस और सेवाएं प्रदान करने के बदले शुल्क वसूलता है.

क्या है ईरान का दावा

ईरान का दावा है कि होर्मुज का अधिकांश हिस्सा उसके समुद्री क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंतर्गत आता है. इसलिए उसे भी अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर वैसा ही शुल्क लगाने का अधिकार है, जैसा शुल्क तुर्की वसूलता है.

ईरान की रणनीति क्या है?

अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गंभीर संकट में है. तेल निर्यात पर पाबंदियों के कारण उसे राजस्व के नए स्रोतों की सख्त जरूरत है. फीस वसूलने की इस योजना के जरिए ईरान न केवल पैसा कमाना चाहता है, बल्कि वह उन देशों पर भी दबाव बनाना चाहता है जो उसकी नीतियों के खिलाफ हैं.

कमाई शेयर करने के लिए भी तैयार

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अपनी योजना को लागू करने के लिए काफी सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है. इस योजना के लिए ईरान सहयोगी तलाश रहा है. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, समर्थन जुटाने के लिए इस प्लान को पूरे मिडिल ईस्ट में पेश किया जाएगा. ईरान इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए चीन से भी बात कर रहा है. इतना ही नहीं, ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद अपने पड़ोसी देशों को भी इस व्यवस्था में शामिल करना है, ताकि वे भी इससे होने वाली कमाई में हिस्सा ले सकें.