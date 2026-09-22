बढ़ते तनाव के बीच क्या ईरान ने एक्टिव किया 'Code 100'? जानिए क्या है इसका मतलब

सऊदी अरब पर हुए हूती हमलों के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है. खबरें हैं कि ईरान ने अपने सबसे बड़े सैन्य अलर्ट 'कोड 100' को एक्टिव कर दिया है.

मिडल ईस्ट में अचानक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. ईरानी मीडिया के अनुसार, ईरान ने अपने देश में सबसे बड़ा सैन्य अलर्ट यानी 'कोड 100' (Code 100) लागू कर दिया है. इस फैसले के बाद ईरान की सेना के सभी अंग, चाहे वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) हों, नियमित थल सेना हो या एयर डिफेंस सिस्टम, हाई अलर्ट पर आ चुके हैं.

हालांकि, ईरान की सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर 'कोड 100' नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर ईरान की सेना किसी बड़े युद्ध की तैयारी जैसी ही हरकत कर रही है.

क्या है ईरान का 'कोड 100'?

सरल शब्दों में कहें तो 'कोड 100' ईरान का सबसे बड़ा वॉर अलर्ट है. पश्चिमी देशों की सैन्य भाषा में इसे DEFCON 1 या पूर्ण युद्ध की स्थिति कहा जाता है. जब देश को लगता है कि उस पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है या उसे खुद किसी बड़े युद्ध की शुरुआत करनी है, तब यह कोड एक्टिव किया जाता है.

'कोड 100' एक्टिव होते ही ईरान में क्या बदल जाता है?

ईरान ने अपनी मिसाइलों और लॉन्चरों को पहाड़ों के नीचे बनी खुफिया सुरंगों से निकालकर सुरक्षात्मक ठिकानों पर तैनात कर दिया है ताकि दुश्मन के शुरुआती हमले में वे नष्ट न हों.

एयर डिफेंस फुल अलर्ट मोड पर

रूस से मिले S-300 और ईरान के अपने खोरदाद-15 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम 24 घंटे एक्टिव होकर दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को ट्रैक कर रहे हैं. इसके अलावा नतांज और फोरडो जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है और वहां तेज जीपीएस जैमिंग शुरू कर दी गई है.

मोजेक डिफेंस लागू

इस नीति के तहत अगर दुश्मन के हमले में तेहरान में बैठा मुख्य सैन्य कमांडर कट जाता है, तो देश के अलग-अलग राज्यों में तैनात स्थानीय IRGC कमांडरों को अपने स्तर पर हमले और फैसले लेने की पूरी छूट मिल जाती है.

क्यों भड़का ये तनाव?

इस ताजा विवाद की मुख्य वजह यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किया गया बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला माना जा रहा है. रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कई बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं, हालांकि सऊदी डिफेंस ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया.

सऊदी अरब पर हुए इस हमले के तार सीधे ईरान से जोड़े जा रहे हैं. अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि हूती जिन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, वे ईरान की कुड्स फोर्स द्वारा ही दी जाती हैं.

अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों में खलबली

सऊदी अरब पर हमले और ईरान की सैन्य हलचल की खबर आते ही वाशिंगटन में हड़कंप मच गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंप डेविड के दौरे को अचानक बीच में छोड़कर नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग के लिए सीधे व्हाइट हाउस लौट आए.

अमेरिका की चेतावनी

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मिडल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. उन्हें बताया गया है कि उड़ानों के रूट अचानक बंद हो सकते हैं और तनाव किसी भी वक्त युद्ध का रूप ले सकता है. इसके साथ ही अमेरिकी B-1B बॉम्बर लड़ाकू विमानों की हलचल भी इस इलाके में बढ़ गई है.

इजरायल अलर्ट पर

इजरायल ने अपने आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है. इजरायली पीएम और रक्षा अधिकारियों की बैठकें लगातार जारी हैं. वहीं, दुबई, दोहा और अबू धाबी से उड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स ने ईरान और उत्तरी इराक के हवाई क्षेत्र से दूरी बनानी शुरू कर दी है.

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकी हैं. स्थिति युद्ध में बदलेगी या मामला शांत होगा, यह कुछ अहम बातों से साफ होगा, जैसे क्या ईरान या सऊदी अरब अपना एयरस्पेस पूरी तरह बंद करते हैं, क्या मिसाइल ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें किसी बड़ी हलचल की पुष्टि करती हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या ईरान के शीर्ष नेता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं. इलाके में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है.

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