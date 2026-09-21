ईरान के 'Code 100' अलर्ट से क्यों घबराए अमेरिका-इजरायल? क्या है तेहरान का यह 'सीक्रेट' प्लान

ईरान की सेना ने सर्वोच्च रक्षा अलर्ट 'कोड 100' लागू किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. जानिए अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों की क्या है तैयारियां.

ईरान ने अपने सैन्य तंत्र को पूर्ण युद्धकालीन तैयारी में बदलने के लिए सर्वोच्च रक्षा अलर्ट 'CODE 100' एक्टिव किया है.

इस अलर्ट के तहत ईरान की भूमिगत 'मिसाइल सिटीज' से मिसाइल लॉन्चरों को एक्टिव किया गया है.

हूती द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इस नए संकट की मुख्य वजह बने हैं.

What Is Iran Code 100: मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक हलचलों ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को भारी तनाव में धकेल दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अंदर सैन्य तैयारियां उस स्तर पर पहुंच गई हैं जो सीधे युद्ध से ठीक पहले देखी जाती हैं. खबर ये भी है कि तेहरान ने कथित तौर पर 'Code 100' नाम का अपना सर्वोच्च सैन्य अलर्ट एक्टिव कर दिया है.

हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस खास शब्द पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, लेकिन जमीनी सेना और हवाई सुरक्षा के तौर-तरीकों में अचानक आया यह बड़ा बदलाव साफ संकेत दे रहा है कि ईरान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है.

ईरान का 'कोड 100' क्या है ?

ईरान की सैन्य व्यवस्था में 'Code 100 इमरजेंसी सुरक्षा तैयारियों का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसे पश्चिमी देशों के DEFCON 1 या पूरी सेना को युद्ध के लिए मैदान में उतारने के बराबर माना जाता है. इस कोड का मुख्य उद्देश्य पूरे देश के रक्षा सिस्टम को केवल हमलों को रोकने की सामान्य स्थिति से निकालकर तुरंत युद्ध की तैयारी में बदलना होता है. तेहरान इस हाई अलर्ट को केवल तब एक्टिव करता है जब उसे लगता है कि देश पर कोई बड़ा हमला होने वाला है या फिर उसे खुद किसी बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत करनी हो.

कोड 100 सक्रिय होते ही ईरान की सेना में क्या बदलाव आते हैं?

जब ईरान के सैन्य कमान क्षेत्रों में 'कोड 100' लागू होता है, तो देश के दोनों सैन्य अंगों - आर्टेश और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) में कई बड़े आदेश अपने आप लागू हो जाते हैं. सबसे पहले, IRGC एयरोस्पेस फोर्स के जमीन के नीचे बने मिसाइल अड्डों, जिन्हें 'मिसाइल सिटीज' कहा जाता है, और उनके मोबाइल लॉन्चरों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए सुरक्षित और दूसरी लॉन्चिंग जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाता है. इसके साथ ही, पूरे देश के मिले-जुले हवाई सुरक्षा नेटवर्क को दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए हाई-अलर्ट पर रख दिया जाता है.

इसमें रूस द्वारा आपूर्ति की गई S-300 प्रणालियों के साथ-साथ ईरान में निर्मित खोरदाद-15 और बावर-373 एंटी-एयरक्राफ्ट बैटरियां शामिल हैं, जिन्हें सभी सीमावर्ती क्षेत्रों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों पर हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग मोड में सक्रिय कर दिया जाता है.

इसके साथ ही पूरे देश में आम नागरिकों और सेना के बीच तालमेल लागू कर दिया जाता है, साइबर सुरक्षा टीमें संभावित हैकिंग को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ा देती हैं और हमला करने वाली मिसाइल यूनिटों को बिना कमान के आदेश का इंतजार किए, दुश्मन पर तुरंत जवाबी मिसाइल दागने का अधिकार मिल जाता है.

मिडिल ईस्ट में इतना क्यों बढ़ गया तनाव?

मिडिल ईस्ट में आए इस नए तनाव का मुख्य कारण यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान है, जिसके तहत उन्होंने सऊदी अरब की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन दागे. हालांकि सऊदी अरब की हवाई सुरक्षा सेना ने रियाद को निशाना बनाने वाले कई हमलों को अपनी अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और आसमान में धुएं का गुबार व रोशनी उठती देखी गई.

खाड़ी देशों में क्या है माहौल?

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों - विशेषकर सऊदी अरब, UAE और कतर के लिए सीधे मिसाइल या ड्रोन हमलों की आशंका से उनकी आर्थिक स्थिरता और नागरिक उड्डयन को भारी जोखिम पैदा हो गया है. इस खतरे को देखते हुए दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे प्रमुख क्षेत्रीय हब से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने उड़ानों के रास्तों में बदलाव करना शुरू कर दिया है.

किसी भी संभावित मिसाइल दुर्घटना से बचने के लिए पश्चिमी ईरानी और उत्तरी इराकी हवाई क्षेत्र को छोड़कर वैकल्पिक हवाई गलियारे तैयार किए जा रहे हैं. इसके साथ ही सऊदी अरब ने अपने पूर्वी और मध्य सैन्य कमानों को हाई अलर्ट पर रखकर अमेरिकी सेना के साथ अपना तालमेल व संपर्क काफी बढ़ा दिया है.

