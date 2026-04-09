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Ceasefire के बीच इजरायल ने लेबनान पर 10 मिनट में दागे 100 मिसाइल, जवाब में ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है. यह एक्शन इजरायल के लेबनान पर हमलों को बाद लिया गया है. अमेरिका ने कहा है कि लेबनान सीज़फायर की डील में शामिल नहीं है और ईरान को बिना देरी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना होगा.

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Kusum Lata

Updated : Apr 09, 2026, 09:27 AM IST

Ceasefire के बीच इजरायल ने लेबनान पर 10 मिनट में दागे 100 मिसाइल, जवाब में ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद कर दिया है.

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ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है. इजरायल ने सीज़फायर की शर्तें नहीं मानीं. 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 100 मिसाइल दाग दिए. इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला किया. इस युद्ध में लेबनान ईरान का साथ दे रहा है. एक दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि सीज़फायर में लेबनान भी शामिल है. इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा है. इसके बाद इजरायल की तरफ से लेबनान पर हमले किए गए.

ये भी पढ़ेंः क्या है Ceasefire और End of War में फर्क?

10 मिनट में दागे 100 मिसाइल

सीज़फायर के बाद भी इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए. बीती रात इजरायल ने 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइल लेबनान में दागे. इन मिसाइल हमलों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. ईरान ने जवाब में एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है.

एक दिन पहले ही खोला गया था होर्मुज स्ट्रेट

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे. इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया था. 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीज़फायर का ऐलान किया गया. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलता है तो दो हफ्ते तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति दी थी. इस सीज़फायर से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी. उम्मीद थी कि इससे तेल सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी और तेल की कीमतें सामान्य स्तर पर आ जाएंगी. ये उम्मीद ज्यादा लंबी टिकी नहीं, इजरायल ने 24 घंटे के अंदर ही सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया. जवाब में ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है.

क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज स्ट्रेट?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक महत्वपूर्ण पैसेज है जहां से दुनिया की डेली तेल सप्लाई का करीब 20 प्रतिशत पास होता है. स्ट्रेट बंद होना का असर ग्लोबल तेल सप्लाई पर पड़ा. क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं. कई देशों में तेल की किल्लत हुई, वहीं कई देश जो तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए उन्हें भी बढ़ी हुई कीमत पर तेल खरीदना पड़ा. कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति बन गई. तेल इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ में से एक है. तेल की सप्लाई और कीमत से देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है. एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो इसके असर से दुनिया में रिसेशन की नौबत भी आ सकती है.

होर्मुज स्ट्रेट के फिर से बंद होने पर क्या बोला अमेरिका?

होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा बंद होने की खबरों पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलना होगा. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केरोलाइन लीविट ने कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है. ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा और जहाजों को सेफ पैसेज देना होगा.' दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर इजरायली हमलों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को सीज़फायर डील में शामिल नहीं किया गया है.

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