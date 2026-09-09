होर्मुज में चरम पर तनाव! ईरान के कब्जे में अमेरिकी सबमरीन, ऑयल टैंकरों पर हमले के बाद किया दावा

ईरान की नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना की एक बेहद आधुनिक, बिना इंसान वाली सबमरीन और MQ-9 रीपर ड्रोन को जब्त करने का दावा किया है.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुकी है. ईरानी नौसेना ने बुधवार (9 सितंबर 2026) को दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर अमेरिकी सेना की एक बेहद आधुनिक, स्मार्ट और बिना इंसान वाली सबमरीन को जब्त कर लिया है.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के मुताबिक, उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन चलाकर इस अंडरवाटर ड्रोन (Dive-LD) को अपने कब्जे में लिया है और इसका एक वीडियो भी जारी किया है. इसके अलावा, ईरान ने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है.

अमेरिका ने ईरानी दावे पर क्या कहा?

ईरान के इस दावे के तुरंत बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने सफाई दी. पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि उनका एक अंडरवाटर ड्रोन गश्त के दौरान खराब हो गया था. हालांकि, अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि ईरान ने जिस सबमरीन को पकड़ा है, यह वही है या नहीं. अमेरिका के मुताबिक, यह एक पुराना मॉडल था जिसमें कोई संवेदनशील डेटा, सीक्रेट सोनार या रडार तकनीक मौजूद नहीं थी.

बता दें कि एंडुरिल कंपनी द्वारा बनाई गई यह 'Dive-LD' सबमरीन बिना बेस पर वापस आए 10 दिनों तक लगातार काम कर सकती है और समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक जा सकती है. एक सबमरीन की कीमत करीब 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपये) बताई जाती है.

5 तेल टैंकर तबाह और 27 ईरानी एयरलाइंस पर बैन

यह घटना अकेले नहीं हुई है, दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कोशिशों के जवाब में उन्होंने ईरान के 5 कच्चे तेल के टैंकरों को हमला करके तबाह कर दिया है.

Footage released by Iranian media shows what the IRGC claims is an American Dive-LD unmanned submarine captured today. Iran says the vessel is now in its possession. pic.twitter.com/POWlEHHnd5 — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2026

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी 27 कमर्शियल एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है. अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन एयरलाइंस का इस्तेमाल हथियार और सेना की आवाजाही के लिए करता है.

'ईरान झुकने वाला नहीं'

इन सब हमलों और प्रतिबंधों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने साफ कर दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि उनका देश जंग के खिलाफ है और क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा और हमलावरों को पछताने पर मजबूर कर देगा.

गौरतलब है कि फरवरी में इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी थीं. जून में दोनों देशों ने जंग खत्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 60 दिनों के अंदर बातचीत होनी थी, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद अब बातचीत का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है.

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में भड़की 'तेल की जंग', अमेरिका ने ईरान के 5 ऑयल टैंकर किए तबाह