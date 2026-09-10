ईरान का रात में बड़ा वार! जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला, कई फाइटर जेट डैमेज

ये हमला अमेरिका द्वारा ईरान के 5 तेल टैंकरों को तबाह करने के जवाब में किया गया. हमले का जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना ने 30 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागीं.

जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरान ने रातभर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है. मंगलवार रात से बुधवार (9 सितंबर 2026) सुबह के बीच यह हमला 'मुवाफ्फक सलती एयर बेस' को निशाना बनाकर किया गया था. इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक क्षतिग्रस्त सी-हॉक हेलीकॉप्टर को किसी दूसरी जगह ले जाते हुए देखा जा सकता है.

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में करीब 8 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है. हालांकि, मामूली मरम्मत के बाद इन्हें दोबारा सेवा में तैनात कर दिया गया. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान A-10 थंडरबोल्ट विमान को हुआ, जिसे वॉरथॉग भी कहा जाता है. ईरानी मीडिया के अनुसार, हमले के दौरान इस खतरनाक विमान का एक पूरा विंग ही उड़ गया.

30 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागीं

ईरान के इस अचानक हुए हवाई हमले का जवाब देने के लिए जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सेना ने अपनी 30 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में दाग दीं. गनीमत यह रही कि इस बड़े हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान जाने की खबर नहीं है. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग का खतरा बेहद बढ़ गया है.

दरअसल, इस हमले से ठीक पहले मंगलवार को अमेरिका ने ईरान के पांच तेल टैंकरों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया था. अमेरिका का कहना था कि उसने यह कदम अपने एक नौसैनिक युद्धपोत पर हुए ईरानी हमले का बदला लेने के लिए उठाया है.

Iran’s ballistic missile attack on Muwaffaq Salti Air Base in Jordan last night damaged several American aircraft -CBS



Roughly eight F-15s suffered light damage and one A-10 was severely damaged, losing a wing. pic.twitter.com/DQydfG4WYH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2026

ईरान ने दिया करारा जवाब

अमेरिकी कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मोर्चा खोल दिया. ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में 8 तेल टैंकरों और 2 युद्धपोतों पर हमला किया है, जिसमें जॉर्डन वाला अमेरिकी एयर बेस भी शामिल था.

इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की थी कि उन्होंने ईरान के पांच कच्चे तेल ले जाने वाले टैंकरों- किविक, चारमिनार, होरिजन 1, रिएस्को और डेरया को पूरी तरह बेकार कर दिया है.

अमेरिका का कड़ा रुख

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना आगे भी ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाती रहेगी. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन की रणनीति ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना है ताकि वह अमेरिकी नौसेना पर हमले बंद करे.

BREAKING: This is another video showing the mass launch of MIM-104D/F surface-to-air missiles by a U.S. Army Patriot PAC-3 air-defense battery deployed next to Muwaffaq al-Salti Air Base in Al-Azraq, Jordan, last night.



As you can see, they wasted tens of their highly valuable… pic.twitter.com/TSLc38cCFm — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 9, 2026

मिसाइलों की कमी

हालांकि, इस बीच अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की टेंशन भी बढ़ गई है. ईरान के लगातार हमलों का मुकाबला करने में अमेरिका की आधुनिक पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है. इसके अलावा सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों की घटती संख्या ने भी पेंटागन की चिंता बढ़ा दी है.

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