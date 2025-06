ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब और गहरा गया है और इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जा रहा है. हाल ही में ईरान ने कतर में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया है. इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है. मौजूदा हालात को देखते हुए कतर में मौजूद भारतीय समुदाय को विशेष सतर्कता बरतने और फिलहाल घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है.

इस हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजर कतर की प्रतिक्रिया पर टिकी है. इस अप्रत्याशित हमले के बाद कतर सरकार ने आपात बैठकें शुरू कर दी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस हमले के बाद कतर की सरकार ने कहा है कि 'अल-उदीद एयर बेस पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के हमले की तीखी निंदा की है. कतर का कहना है कि यह उसके देश की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है. कतर ने साफ कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने का पूरा हक रखता है, और यह जवाब अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Iran Attack on US Military Bases: कतर, सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर Iran का बड़ा हमला, दागीं एक दर्जन से ज्यादा मिसाइलें

In view of the ongoing situation, Indian community in Qatar is urged to be cautious and remain indoors. Please remain calm and follow local news, instructions, and guidance provided by Qatari authorities. The Embassy will also keep updating through our social media channels. pic.twitter.com/gHK3Hr0GMt