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ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका से टूट सकती है 60 दिन की डील, ट्रंप के इस बयान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

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दुनिया

ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका से टूट सकती है 60 दिन की डील, ट्रंप के इस बयान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

60 दिनों के भीतर लेबनान में इजरायल द्वारा हमलों ने मिडिल ईस्ट के बीच फिर से तनाव पैदा कर दिया है. इसबीच ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है तो वहीं ट्रंप ने अमेरिका को गार्जियन एंजेल बताया है. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 21, 2026, 11:29 AM IST

ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका से टूट सकती है 60 दिन की डील, ट्रंप के इस बयान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज

(Credit Image AI)

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.अमेरिका से शांति समझौते के बीच ईरान ने क्यों बंद किया होर्मुज
.जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहने की दी चेतावनी
.ईरान के होर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने क्या कहा
.लेबनान और क्षेत्रीय तनाव क्यों बन रहे हैं बड़ी चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के शांति समझौते पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति बन गई है.ईरान में इजरायल की ओर से हुए हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है अगर शांति समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगायेगा. दोनों देशों के बीच फिर से बनी युद्ध की स्थिति से दुनिया को चिंता में डाल दिया है. इसकी वजह अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से लेकर टोल लगाने की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस का संकट खड़ा हो सकता है. आइए जानते हैं आखिर क्या है 60 दिन के शांति समझौते को तोड़ने की वजह, क्यों दोनों देशों में फिर से पैदा हुआ तनाव...

ईरान ने क्यों बंद किया होर्मुज

ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया. उन्होंने इसकी वजह इजरायल की तरफ से लेबनान पर हुए हमलों को बताया,​ जिसमें अब ईरान के 3 सैनिक और 28 से ज्यादा आम ना​​गरिकों की मौत हो चुकी है. ईरान ने आगे दावा किया कि इजरायल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किये जा रहे हैं, जो शांति समझौते का उल्लंघन है. ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह संघर्ष खत्‍म करने की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में अमेरीका विफल रहा है. यह अमेरिका की दोगली नीति है. अगर इजरायल की तरफ से हमले जारी रहता है तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ ही शांति न होने तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता जहाजों के लिए बंद रहेगा. ऐसे में 60 दिनों के शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद तनाव की यह स्थिति और बढ़ती है, तो यह समझौता टूट सकता है. वहीं इसका बुरा प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ेगा. 

जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहने की दी चेतावनी

इजरायल द्वारा लेबनान में हमला करने और अमेरिका द्वारा 60 दिन के समझौते पर खरा न उतर पाने से नाराज ईरान ने होर्मुज को बंद कर यहां पहुंचने वाले जहाजों को भी चेतावनी दी है. अंग्रेजी न्यूज साइट द इस्लामिक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली कोर ऑफ गारंटर लेबनान पर हमले के बाद होर्मुज की तरफ आने वाले जहाजों को चेतावनी दी है कि वह इस सीमा से दूर रहें, अगर कोई जहाज जबरन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश करेगा. उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

ईरान के होर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

ईरान द्वारा अमेरिका पर शांति समझौते का उल्लंघन करने और होर्मुज को बंद करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही तिखी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अमेरिका की तरफ से कोई सीजफायर नहीं किया गया. किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है. अगर ईरान द्वारा शांति व्यवस्था को तोड़ा जाता है या फिर होर्मुज से टोल वसूली की जाती है. इसे बंद किया जाता है तो 21 जून की बैठक के बाद इस पर अमेरिका अपना कब्जा करेगा. अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से खुद भारी टोल वसूल करेगा. अंग्रेजी अखबार द फैडरल के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट के गार्जियन ऐंजल हैं.60 दिनों के सजीफायर पीरियड के बीच और इसे खत्म होने के बाद भी होर्मुज जलडमरूमध्य को न तो बंद किया जाएगा और कोई टोल टैक्स लिया जाएगा. यह तब रहेगा, जब तक कि वह टैक्स खुद अमेरिका द्वारा न लगाया जाये. 

स्विट्जरलैंड पहुंचा अमेरिकी और ईरान के मंत्री

शांति समझौते के 60 दिनों के बीच हुए सीजफायर को लेकर ईरान नाराज है. ऐसे में अमेरिका और ईरान के नेताओं का डेलिगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचा, जहां पर मध्यस्था की जाएगी. न्यूज एजेंसी रियॉट्स के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, केंद्रीय बैंक व तेल मंत्रालय के अधिकारी और ईरानी संसद  अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ के बीच बातचीत 21 जून को होनी है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इसी सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन द्वारा शांति समझौते में महत्वपूर्ण तकनीकी विवरणों को जोड़ना और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को बहाल करना है. इसके साथ ही सीजफायर को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद ही आगे युद्ध पर विराम जैसी स्थितियों का पता लगेगा. 

ईरान के कदम से वैश्विक स्तर पर बढ़ी बेचैनी

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव की स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं हैं. क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य तेल और गैस निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है. हालांकि, समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही जारी रहने की खबरों ने तत्काल राहत दी है। इसके बावजूद निवेशकों और ऊर्जा कंपनियों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय हालात किस दिशा में रहेगी. 

लेबनान और क्षेत्रीय तनाव क्यों बन रहे हैं बड़ी चुनौती

मध्य पूर्व में शांति की कोशिशें सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं हैं. लेबनान, इजराइल और हिजबुल्लाह से जुड़ा तनाव भी स्थिति को जटिल बना रहा है. युद्धविराम के बावजूद यदि जमीनी लेवल पर संघर्ष जारी रहता है, तो किसी भी समझौते की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं. यही कारण है कि कूटनीतिक वार्ताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

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