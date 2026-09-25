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जंग और महंगाई के बीच खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग? ईरान ने अमेरिका को दिया 7 दिनों का प्रस्ताव, इसमें क्या है शामिल

ईरान ने अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य सात दिनों में खोलने और शांति वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. अगर वाशिंगटन इस शर्तों को मान लेता है तो यह योजना अगले ही दिन से लागू हो जाएगी. तेहरान का यह दांव ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में मिडटर्म चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 25, 2026, 07:55 PM IST

जंग और महंगाई के बीच खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग? ईरान ने अमेरिका को दिया 7 दिनों का प्रस्ताव, इसमें क्या है शामिल

संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची, Photo Credit- X 

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मिडिल ईस्ट में सात महीनों से जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान ईरान ने अमेरिका के सामने 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को सात दिनों के भीतर खोलने के लिए एक नया प्लान पेश किया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मीडिया को बताया कि कतर के कूटनीतिक माध्यमों से वाशिंगटन को यह प्रस्ताव सौंपा गया है.

ईरानी प्रस्ताव के अनुसार, यदि अमेरिका तेहरान के इस शर्त को मान लेता है तो अगले ही दिन से यह 7-दिवसीय योजना लागू हो जाएगी. इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को व्यापारिक और तेल जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते पर फिर से बातचीत शुरू हो सकेगी. 

क्या है ईरान का सात दिनों का प्रस्ताव?

विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, यह योजना काफी हद तक 17 जून को दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप से मेल खाती है. इसका पहला उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है ताकि समुद्र में फंसे व्यापारिक जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके. उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिकी प्रशासन इस लिखित योजना को मंजूरी देता है, उसके ठीक अगले दिन से सात दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा. सातवें दिन के खत्म होते ही जलडमरूमध्य से तेल और वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बहाल हो जाएगी और उसके तुरंत बाद दोनों पक्ष स्थायी युद्धविराम और शांति वार्ता की मेज पर लौट आएंगे.

ईरानी पक्ष ने यह भी साफ किया है कि वह इस समझौते को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है. अराघची ने कहा कि तेहरान समय सीमा के दबाव में काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर अमेरिका में होने वाले आगामी मिडटर्म चुनावों से पहले समझौता हो जाता है तो यह दोनों पक्षों के हित में होगा. हालांकि, ईरान की कूटनीतिक रणनीति यह है कि शांति वार्ता और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू करने से पहले होर्मुज के प्रबंधन में उसकी और ओमान की प्राथमिक भूमिका को स्वीकार किया जाए.

जून का समझौता ज्ञापन क्या था?

ईरान का कहना है कि यह 7-दिवसीय प्रस्ताव 17 जून को हुए उस समझौते पर आधारित है जिसने कुछ समय के लिए दोनों देशों में सैन्य टकराव को रोक दिया था. इसमें लेबनान में इजरायली हमलों और कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाते हुए 60 दिनों के युद्धविराम का को लेकर सहमति बनी थी. समझौते के तहत ईरान ने वादा किया था कि वह इन 60 दिनों के दौरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूलेगा. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में राहत दी थी ताकि समुद्री व्यापार फिर से शुरू हो सके.

जून के इस समझौते के दौरान ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार और परमाणु कार्यक्रम जैसे गंभीर मुद्दों को बाद के शांति वार्ता के लिए टाल दिया गया था. हालांकि, यह समझौता जुलाई में ही टूट गया. इसके टूटने की मुख्य वजह यह रही कि ईरान को लगा कि इस व्यवस्था से होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसके पूरे अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, जिसे अमेरिका और उसके साथी देशों ने सिरे से खारिज कर दिया. इसी के बाद दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते के नियंत्रण को लेकर दोबारा विवाद छिड़ गया.

ईरान का अमेरिका को नया प्रस्ताव

परमाणु मुद्दे और नाकेबंदी पर ईरान-US की क्या है मंशा?

ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा खुद दोनों देश हैं, क्योंकि ईरान चाहता है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों और होर्मुज क्षेत्र से नाकेबंदी नहीं हटाता, आर्थिक पाबंदियां खत्म नहीं करता और भविष्य में सैन्य हमला न करने की लिखित गारंटी नहीं देता, तब तक वह परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं करेगा.

इसके ठीक विपरीत, अमेरिका इन सभी विवादों को एक ही साथ एक पूरी पैकेज डील के तहत सुलझाना चाहता है. रक्षा विशेषज्ञ अर्बन कनिंगहैम के मुताबिक, ईरान नाकेबंदी हटने के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात करने की जिद्द पर अड़ा है, जबकि अमेरिका पहले कदम के रूप में ईरान के यूरेनियम भंडार पर सख्त पाबंदियां लगाना चाहता है ताकि वह परमाणु बम न बना सके, वहीं ईरानी अधिकारियों का दोटूक कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण नागरिक कार्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का पूरा हक है और वे इस अधिकार पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे.

दोनों देशों के दावे पर जमीनी हकीकत क्या है?

अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत के रास्ते बंद होने के कारण कतर इस पूरे विवाद में मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है, जिसके जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संदेश भेजे गए और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ व डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर के साथ एक अहम बैठक भी की. ईरान ने इस बातचीत साकारात्मक बताया है. लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का मानना है कि इसे अभी से कोई बहुत बड़ी कामयाबी मान लेना जल्दबाजी होगी.

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान को समझौता न करने पर 'पूरी तरह तबाह' करने की चेतावनी दी है. तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे जंग नहीं चाहते और इसे रोकना पूरी तरह अमेरिका के हाथ में है. लेकिन अगर वे हमसे लड़ते रहना चाहते हैं, तो हम जोरदार जवाब देंगे.

उन्होंने यूएन में यह भी साफ कर दिया कि ईरान अमेरिकी धमकियों के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा. इन सब के बीच 'द फाइनेंशियल टाइम्स' के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका इस समय मजबूत स्थिति में है और उसने हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य से 22 मिलियन बैरल तेल सुरक्षित निकाल लिया है.

होर्मुज का बंद होना अमेरिकी राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका?

पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ माना जाने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल सप्लाई के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से का मुख्य रास्ता है. लेकिन पीछले सात महीने से जारी सैन्य लड़ाई और अमेरिकी सेना की घेराबंदी के कारण कच्चे तेल की आवाजाही पूरी तरह से रूक गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. ईंधन के दाम बढ़ने से अमेरिका की राजनीति में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां नवंबर में  मिडटर्म चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप पर तेल की कीमतों को तुरंत कम करने का बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव है. 

रक्षा विशेषज्ञ अर्बन कनिंगहैम ने क्या कहा?

रक्षा विशेषज्ञ अर्बन कनिंगहैम का मानना है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से '7 दिनों का नया प्लान' पेश करके सीधे ट्रंप सरकार की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है, क्योंकि लंबे समय से युद्ध और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे ईरान के लिए होर्मुज रास्ते पर अपना दबदबा बनाना ही अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा जिंदा करने का आखिरी रास्ता यानी 'रेड लाइन' है.

वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक की वरिष्ठ शोधकर्ता बुरकू ओजसेलिक का कहना है कि फिलहाल दोनों देश समझौते की टेबल पर आने से पहले एक-दूसरे की ताकत और बर्दाश्त करने की क्षमता को नाप रहे हैं, जिसकी वजह से यह तनाव अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

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