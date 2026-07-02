'हम चीन से कहकर पांच मिनट के अंदर...', सिंधु जल संधि पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट, ड्रैगन के नाम पर दी ये धमकी

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इंडस वॉटर ट्रीटी सस्पेंशन को लेकर भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है और धमकी दी है कि अगर पानी नहीं खोला गया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर जंग करेगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा. उन्होंने धमकी दी है कि चीन अपर रिपेरियन है इसलिए पाकिस्तान भी चीन से कहकर भारत का पानी बंद करवा

सिंधु जल संधि को लेकर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस

बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने दी चीन से भारत का पानी बंद करवाने की धमकी

न्यूक्लियर वॉर पर पाक एक्सपर्ट ने कहा- दोनों मुल्कों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा

सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने धमकी दी है कि पाकिस्तान चीन से कहकर भारत का भी पानी बंद करवा सकता है. मंगलावर (30 जून, 2026) को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला. बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है. कमर चीमा ने उनके इस रवैये का सपोर्ट किया है और चीन की धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत को मनमानी करने नहीं देगा.

पाक एक्सपर्ट ने कहा, 'पाकिस्तान पानी बंद होने नहीं देगा, वो कोई और रास्ता निकाल लेगा. चीन के पास भी तो अपर रिपेरियन है न, इंडिया लॉअर रिपेरियन है. हम चीन से कहेंगे वो भारत का पानी बंद कर देगा. सिर्फ पांच मिनट में ही ठीक हो जाना सब.'

बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी न्यूक्लियर जंग की धमकी

कमर चीमा ने बताया कि इस्लामाबाद में हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चर्चा हुई है कि क्या आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर जंग का भी खतरा है. बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पर बड़ा खुलकर बोला है. उन्होंने कहा है कि इंडिया को अपना रवैया बदलना पड़ेगा. अगर इंडिया ने अपना रवैया नहीं बदला तो हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा जो इंडिया शायद सोचता भी नहीं हो. कमर चीमा ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान की लीडरशिप न्यूक्लियर जंग के बारे में सोचती है.

कमर चीमा ने कहा, 'मैं ये मानता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की हैं, वो सख्त बातें की हैं और इसमें भारत की लीडरशिप के लिए जरूर एक मैसेज है. हिना रब्बानी खर भी बहुत सख्त बोली हैं वहां पर. उन्होंने कहा कि इंडिया को हम इतना खुला नहीं छोड़ सकते कि वो अपने हिसाब से चीजें करे. उसको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इंडस वॉटर ट्रीटी को अवेल कर ले.'

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इसहाक डार ने भी उगला जहर

कमर चीमा ने यह भी बताया कि इसहाक डार ने भी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडस वॉटर ट्रीटी वॉटर शेयरिंग अरेंजमेंट है. वॉटर को वेपनाइज किया गया, तो फिर जो हमसे हुआ वो पाकिस्तान जरूर करेगा और पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा. कमर चीमा ने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) खालिद अहमद किदवई का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने 3-4 चीजें भारत के हवाले से कही थीं. उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारे किसी इलाके पर कब्जा कर ले, अगर हमारे नागरिकों या जवानों को नुकसान पहुंचाए, हमारी किसी टेरिटरी पर कब्जा करे या इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश करे तो हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कमर चीमा ने कहा कि तो जो इंडियंस आज सोच रहे हैं कि हम इंडस वॉटर ट्रीटी को बंद कर देंगे, तो उनको बता दूं कि पाकिस्तान ने उसका बहुत पहले ही काउंटर फॉर्म्युला निकाल लिया था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचती है क्योंकि वो भारत के अलावा तो कुछ सोचती नहीं हैं. वो समझते हैं कि वो ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी है.

न्यूक्लियर वॉर हुई तो दोनों मुल्क भुगतेंगे खामियाजा, कमर चीमा बोले

कमर चीमा ने कहा कि इंडियंस को पता है कि पाकिस्तान पानी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और वो एक्शन लेगा और वो जो एक्शन होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये खामियाजा दोनों मुल्कों को भुगतना पड़ेगा और भारत को ये बात पता है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा तो क्या इंडिया नहीं करेगा. पाकिस्तान अगर मिसाइल मारेगा तो भारत भी मारेगा और हमें उस बात की समझ है. पाकिस्तान को इसकी कोई फिक्र नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं.

कमर चीमा ने पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा, 'पाकिस्तान ये समझता है कि ये माइंडसेट अगर इसी तरह रहा तो वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि फिर हम आधी दुनिया साथ ही ले जाएंगे, जो होगा फिर अल्लाह के हवाले है.'

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